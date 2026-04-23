Las marcas de valor agregado siguen ganando terreno en el portafolio de Arca Continental, y ya empiezan a marcar el paso de su crecimiento. Santa Clara, su negocio de lácteos en México, creció 16% consolidándose como una de las apuestas más relevantes de la compañía fuera de bebidas carbonatadas. El desempeño de la marca muestra el impulso estructural de las categorías conocidas como stills (no carbonatadas), donde la embotelladora ha venido ganando participación tanto en México como en EE.UU. “Santa Clara, que está creciendo un 16 %, y, tal y como ha compartido The Coca-Cola Company sobre Santa Clara, forma parte del club de marcas de u$s1,000 millones”, mencionaron directivos de la compañía durante su llamada con analistas. Tras dar a conocer sus resultados trimestrales, las acciones de Arca Continental, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, subieron hasta 4.4% hasta los 212 pesos por unidad (Ciudad de México 13:54 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. La embotelladora mexicana subrayó que estos segmentos, que incluyen lácteos, bebidas deportivas y energéticas, no solo crecen por encima del promedio, sino que también ofrecen mejores márgenes y una mayor contribución a la rentabilidad. “Estamos creciendo participación en ‘stills’ en nuestros principales mercados, México y EE.UU.”, dijo la administración, al resaltar la ejecución en canal tradicional y puntos de venta como un factor clave. Además, productos como Powerade cobran relevancia de cara a eventos globales como el Mundial, lo que abre oportunidades adicionales de volumen y posicionamiento. “El Mundial es la forma en que estamos promocionando Coca-Cola y Coke Zero, pero Powerade también está desempeñando un papel fundamental (...) estamos aprovechando la oportunidad que nos brinda el Mundial, no solo para conectar con los consumidores, con las personas que van a visitar México y EE.UU.“, mencionaron directivos. Al cierre del primer trimestre de 2026, los ingresos de Arca Continental crecieron 0.2% a 57,127 millones de pesos, en tanto que el flujo operativo EBITDA se contrajo 0.2% y la utilidad neta cayó 8.5% a 3,792 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero. Hacia adelante, el entorno no está exento de riesgos. Arca Continental advirtió que espera mayores presiones en costos a lo largo del año, derivadas de la volatilidad en los mercados de commodities y energía, en medio de tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente. “Los recientes desarrollos geopolíticos están generando volatilidad de corto plazo en commodities y energía”, indicó la compañía. Entre los principales insumos bajo presión se encuentran el aluminio, el PET y los combustibles, todos sensibles a los movimientos del petróleo y a disrupciones en la cadena de suministro global. Aun así, la empresa confía en su capacidad para sortear el entorno adverso. “Creemos que estamos bien protegidos a través de nuestra estrategia de coberturas”, mencionaron directivos al detallar que tiene cubierto cerca del 97% de sus necesidades de aluminio.