En esta noticia Rendimientos históricos respaldaron el ahorro para el retiro

Las Afores perfilarían un escenario de menores rendimientos en 2026, lo que pondría presión sobre el ahorro para el retiro de los trabajadores, debido al limitado margen para nuevas bajas en las tasas de interés y a la apreciación del tipo de cambio, advirtió Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones y fundador de Yo Jubilado.

“Vamos a ver un año complicado”, señaló el especialista, al explicar que buena parte de los rendimientos observados en 2025 estuvieron ligados a la caída en las tasas de interés.

“El margen de bajar las tasas ya es pequeño y eso va a limitar el rendimiento hacia adelante”, agregó.

Pérez Peñaloza explicó que el impacto de la inflación en las Afores fue limitado porque el ahorro para el retiro se evaluó en horizontes de largo plazo y los rendimientos se reportaron de forma nominal.

“Estamos acostumbrados a ver rendimientos nominales y prácticamente nunca rendimientos reales”, dijo, lo que provocó que el efecto inflacionario pasara desapercibido.

Añadió que, históricamente, el rendimiento del sistema superó a la inflación.

“Fríamente, haciendo números, es más del doble lo que han pagado las Afores frente a la inflación en estos periodos”, sostuvo.

En este contexto, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) informó que, tras el desempeño de 2025, el rendimiento histórico del sistema se ubicó en un promedio anual de 10.7% nominal y por encima de 5% en términos reales, lo que reflejó que el ahorro para el retiro se encontró invertido de forma responsable y con un desempeño superior al de otras alternativas disponibles en el mercado.

Amafore destacó que alrededor de 57% de los activos bajo administración del sistema fueron producto de los rendimientos generados por las inversiones , lo que implicó que los recursos aportados por las y los trabajadores para su retiro se más que duplicaron con el paso del tiempo.

Pérez Peñaloza advirtió que el tipo de cambio se mantiene como un factor clave para 2026.

“Un muy buen resultado en los mercados globales se ve mermado cuando tienes que convertirlo a pesos”, explicó, al señalar que la apreciación del peso redujo los rendimientos de las inversiones internacionales.

Sobre la elección de Afore, el especialista subrayó que ya no existe una institución adecuada para todos los trabajadores.

“No existe una Afore buena para todos; depende de la Siefore generacional en la que estés”, afirmó.

Detalló que comparar únicamente el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) pudo llevar a decisiones equivocadas.

“El IRN es un rendimiento ponderado de plazos muy largos, mientras que las radiografías financieras te dicen lo que pasó solo el año pasado; ahí hay diferencias de más de 10 puntos porcentuales”, explicó.

Finalmente, advirtió que para los trabajadores que cotizaron bajo la Ley 97, los rendimientos cobraron aún mayor relevancia.

“Un rendimiento menor lo único que hace es mermar el capital que vas a usar para tu pensión”, señaló, al subrayar que incluso diferencias de medio punto porcentual, acumuladas durante 20 o 30 años, tuvieron un impacto significativo en el monto final del retiro.