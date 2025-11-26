Durante los próximos meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo visitas domiciliarias para la instalación de un segundo medidor de luz, exclusivamente en aquellos casos que lo requieran. Es fundamental cumplir con una serie de condiciones para acceder a este servicio.

La CFE ha comunicado que el propósito de instalar un segundo medidor es garantizar que cada usuario asuma el costo correspondiente a su consumo, evitando así disputas relacionadas con el recibo de luz. Para solicitar este servicio, es imprescindible cumplir con ciertos requisitos técnicos y presentar la documentación necesaria.

Infórmate sobre los pormenores de esta iniciativa y aprovecha al máximo este dispositivo.

Fuente: narrativas-spin-mx

¿Quiénes son aptos para un segundo medidor de luz?

En zonas urbanas, la acometida no debe superar los 35 metros de distancia del poste de distribución más cercano.

En áreas rurales, el límite es de 50 metros.

Previo a la autorización de la instalación, la CFE realiza una inspección para verificar que la red eléctrica del domicilio cumpla con la normatividad vigente y que sea factible separar los circuitos.

Se verán beneficiadas viviendas compartidas, multifamiliares o cuando se desarrolla un pequeño negocio en el mismo inmueble.

Requisitos para solicitar un medidor de luz

Los interesados en obtener un segundo medidor de luz deberán presentar ante las autoridades competentes la siguiente documentación.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento similar).

Recibo de luz del medidor actual sin deudas pendientes.

Comprobante de domicilio (predial, agua, entre otros).

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Croquis de la instalación eléctrica, indicando la separación de circuitos y la ubicación propuesta del nuevo medidor, garantizando que ambas instalaciones sean independientes.

En ciertos casos, se podrá requerir una solicitud por escrito que especifique el uso y motivo del segundo medidor.

¿Cuál es el costo de instalar un medidor de luz?

La instalación no tiene costo; no obstante, se requiere un depósito de garantía que se reflejará en el primer recibo de luz. En el caso de los servicios trifásicos, que requieren tres fases o corrientes alternas, este depósito debe ser abonado al momento de la contratación.

Para iniciar el trámite, la persona interesada debe acudir al Centro de Atención a Clientes más cercano y presentar la documentación correspondiente. Alternativamente, es posible comunicarse al 071 o a través de las cuentas oficiales de la CFE en redes sociales.