El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aún tendría margen para extender su racha y marcar nuevos máximos históricos en 2026, de acuerdo con estimaciones de cuatro áreas de análisis. En lo que va del año, el referente bursátil acumula un rendimiento superior al 8% y ya rompió el techo de las 72,000 unidades. Sin embargo, la tendencia alcista podría sostenerse ante valuaciones atractivas, resultados corporativos sólidos y guías positivas para los próximos trimestres. “La revalorización de ciertos sectores y la recuperación paulatina del consumo podrían contribuir a que el atractivo del índice se mantenga”, señalaron analistas de Monex. Para BX+, el IPC podría cerrar el año en 73,432 puntos, lo que implicaría un potencial de alza cercano a 5% frente a las 69,858 unidades registradas a las 13:28 horas (Ciudad de México) del 4 de marzo. Entre los catalizadores que respaldarían el avance destacan la renegociación del T-MEC, un entorno de menores tasas de interés, el incremento en la demanda durante el segundo y tercer trimestre por el Mundial de y la solidez de los fundamentales internos. En la misma línea, Kapital Grupo Financiero estima un cierre de 73,390 puntos, mientras que Banorte proyecta 73,500 unidades, nivel que representa un avance potencial de 5.3%. Por su parte, Monex prevé que el indicador alcance los 73,000 puntos. “Pese a la volatilidad derivada de las tensiones en Medio Oriente, el S&P/BMV IPC mantiene condiciones favorables para alcanzar nuevos máximos históricos, incluso con un avance más equilibrado respecto al inicio del año”, apuntaron. La BMV dará a conocer el viernes el primer rebalanceo del IPC en el año. De acuerdo con analistas de Banorte, se anticipa el regreso de la aerolínea Volaris (VOLAR) al índice, en sustitución de Becle (CUERVO). El análisis de los últimos seis meses indica que Becle cumple con los criterios para permanecer en la muestra; no obstante, descendió a la posición 36 en el ranking, mientras que Volaris avanzó al lugar 35. “A menos que existan diferenciales en los floats que utilizamos frente a los de S&P Dow Jones, no anticipamos cambios adicionales, salvo ajustes en ponderación”, señalaron los estrategas. Los cambios que se anunciarán el 6 de marzo entrarán en vigor el 23 de marzo en la BMV.