El grupo controlador de la Bolsa Mexicana de Valores tiene un nuevo plan.

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) ajustó su previsión de inversión de capital (CapEx) para 2026 a un rango de entre MXN $340 millones y MXN $370 millones, desde los MXN $500 millones estimados inicialmente, en un contexto de mayores gastos operativos y una estrategia enfocada en fortalecer su infraestructura tecnológica, desarrollar nuevos productos y ampliar sus fuentes de ingresos.

Durante su conferencia con analistas sobre los resultados del tercer trimestre, Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, explicó que el ajuste responde principalmente a una mayor disciplina en la asignación de capital y a eficiencias en la ejecución de proyectos, más que a problemas operativos.

“La diferencia con respecto al presupuesto original se debe principalmente a la disciplina, más que a problemas de ejecución”, dijo Alegría durante la llamada con analistas.

Refirió que la compañía ha priorizado sus proyectos de acuerdo con su valor y disponibilidad, por lo que algunas inversiones se trasladarán a 2027. No obstante, aseguró que esto no implica una reducción en el alcance de las iniciativas estratégicas de transformación digital.

“Esto no refleja retrasos. Los proyectos son los más relevantes para nuestra evolución digital”, señaló.

Al cierre de septiembre, Grupo BMV invirtió MXN $198 millones de pesos y tenía otros MXN $172 millones comprometidos para contratos existentes. En conjunto, estas cantidades respaldan una previsión de inversión de aproximadamente MXN $370 millones para todo 2026.

Las acciones de Grupo BMV, que cotizan con la clave BOLSA, arrancaron la jornada con un alza de 0.97% aunque más avanzada la jornada recortaron las ganancias para caer 0.30% a MXN $35.76 por unidad (Ciudad de México 9:43 horas).

Gastos de Grupo BMV crecen 12% por personal y tecnología

El ajuste al CapEx ocurre mientras los gastos operativos de Grupo BMV avanzan a un ritmo superior al de los ingresos, debido a las inversiones necesarias para ejecutar su transformación digital.

En el tercer trimestre de 2026, los gastos ascendieron a MXN $606 millones, un crecimiento de 12% frente al mismo periodo del año anterior. En los primeros nueve meses, sumaron MXN$1,806 millones, un aumento de 11%.

El gasto en personal fue uno de los principales componentes del incremento. De acuerdo con el reporte financiero, alcanzó MXN $288 millones en el trimestre, esto es 14% comparado con el año pasado. En tanto, los costos de tecnología aumentaron 8%, a MXN $125 millones, mientras que la depreciación creció 25%, a MXN $80 millones, debido principalmente a la amortización de inversiones tecnológicas implementadas.

En la conferencia, los directivos atribuyeron el crecimiento de los gastos al fortalecimiento de sus capacidades operativas, la incorporación de talento estratégico y los costos asociados con sus plataformas e infraestructura.

En la conferencia, Alegría anticipó que el gasto en compensaciones y beneficios debería moderar su crecimiento y acercarse a la inflación. Para tecnología, en cambio, espera un avance de dos dígitos bajos.

La compañía también busca contener los costos durante la implementación de sus nuevas plataformas mediante la revisión de contratos y negociaciones con proveedores. Luis René Ramón, director de Finanzas, explicó que el objetivo es preservar la rentabilidad durante la transición tecnológica.

“Mantenemos nuestro compromiso de maximizar el margen y la rentabilidad. Además, estamos sentando las bases para impulsar el crecimiento a medio plazo”, dijo Ramón.

BMV mantiene cuatro OPIs en proceso

Respecto al mercado de capitales, Grupo BMV mantiene cuatro ofertas públicas iniciales (OPIs) confidenciales en proceso, que espera que puedan concretarse durante los próximos trimestres.

“Nuestra cartera de proyectos se mantiene intacta. Como ya mencionamos, tenemos cuatro OPI confidenciales en proceso. Esperamos que se concreten en los próximos trimestres”, dijo Alegría durante la conferencia.

El directivo explicó que las empresas interesadas siguen monitoreando las condiciones del mercado y evaluando el momento oportuno para salir a bolsa.

Respecto al mercado de deuda, la compañía también anticipa continuidad en la actividad de colocaciones, particularmente en el segmento de largo plazo.

“Continuamente tenemos alrededor de MXN $50,000 millones en posibles listados cada mes que ingresan al mercado”, dijo Alegría. “Creemos que esto continuará en el último trimestre y principios del próximo año”.

En los primeros nueve meses del año, las colocaciones de deuda de mediano y largo plazo alcanzaron MXN $267,142 millones, un crecimiento de 44% frente al mismo periodo de 2025.

La compañía también destacó la primera emisión bajo el esquema simplificado, realizada por Adventus Capital mediante una bursatilización de MXN $560 millones, y la colocación de certificados bursátiles de la Comisión Federal de Electricidad por 20,000 millones.