La Bolsa Mexicana de Valores rompió récord histórico por segunda jornada consecutiva tras cerrar en 71,893.88 puntos impulsada por el IPC.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró el martes 10 de noviembre un avance marginal de 0.05 %, suficiente para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerrara en 71,893.88 puntos.

Con este resultado, el mercado mexicano marcó un nuevo récord histórico por segunda jornada consecutiva, pese a un contexto de caídas en los principales índices de Estados Unidos.

El récord previo se había establecido apenas un día antes, cuando el IPC concluyó la sesión en 71,855.64 unidades.

Wall Street retrocede tras el dato de inflación

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en Estados Unidos se observaron pérdidas generalizadas”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La especialista señaló que los retrocesos en el mercado estadounidense estuvieron relacionados con la divulgación de los datos de inflación al consumidor, “que se ubicó por encima de lo esperado”, lo que reforzó las expectativas de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que, tras el resultado obtenido este martes, el mercado accionario mexicano acumula una ganancia de 3.04 % en noviembre y un rendimiento de 11.8 % en lo que va del año .

Pese a un avance marginal de 0.05 % en la BMV, el peso mexicano registró una depreciación del 0.43 % frente al dólar cerrando en 18.62. Shutterstock

El desempeño del mercado mexicano

En contraste con el comportamiento de Wall Street, Siller destacó que el IPC de la BMV “cerró la sesión con una ligera ganancia de 0.05 % para ligar seis sesiones al alza y cerrar en su mayor nivel con 71,893.88 unidades”.

Dentro del mercado local sobresalieron los avances de Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.79 %), Volaris (+2.71 %), Coca-Cola Femsa (+2.67 %), Grupo Carso (+2.35 %) y Bimbo (+1.94 %).

¿Qué pasó con el peso mexicano y el volumen de operación?

Durante la jornada, el peso mexicano registró una depreciación de 0.43 % frente al dólar, al pasar de 18.54 a 18.62 unidades por billete verde, de acuerdo con cifras del Banco de México.

La actividad en el mercado reflejó un volumen de operación de 252.8 millones de títulos, con un valor negociado de 23,499 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 1,262 millones de dólares.

Comportamiento de las emisoras: más pérdidas que ganancias

De las 790 empresas que tuvieron operaciones en la sesión, 344 concluyeron con ganancias, 412 registraron pérdidas y 34 finalizaron sin cambios respecto al cierre anterior.

Entre las emisoras con mejor desempeño destacaron la forestal TEAK (TEAK CPO), con un alza de 5.93 %; Grupo Vasconia (VASCONI), dedicada a productos para el hogar, con una subida de 3.04 %; y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), que avanzó 2.79 %.

En el otro extremo, las bajas más pronunciadas fueron para Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con una pérdida de 11.46 %; Financiera Independencia (FINDEP), que retrocedió 5.01 %; y la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), cuyos títulos cayeron 4.42 %.