El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) celebró el timbrazo de la colocación de una emisión de deuda bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el más grande “en la historia” de la capital, enfocado en desarrollar proyectos de movilidad.

Se trata de un bono verde que recaudó hasta 3,000 millones de pesos a un plazo de 10 años; sin embargo, el instrumento recibió una demanda por hasta 6,000 millones de pesos, de acuerdo con Juan Pablo de Botton, titular de la Tesorería de la Ciudad de México.

Bono verde para cablebús

Los recursos recaudados serán utilizados para financiar las nuevas obras del Cablebús: Línea 5 Magdalena Contreras-Álvaro Obregón del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México y Línea 6: Milpa Alta–Tláhuac.

“El cablebús no es sólo un sistema de transporte moderno, también es una herramienta concreta para reducir desigualdades, conectar zonas históricamente marginadas con el resto de la ciudad”, dijo Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el evento.

De acuerdo con el prospecto de colocación, el Cablebús de la Línea 5 considera un monto de inversión por MXN $2,500 millones para 2025; este proyecto se integrará por 11 estaciones: Mixcoac, Plateros, Martínica, La Cuesta, Glaciar, El Tanque, Atacaxco, Oasis, El Oyamel, Lomas de la Era y San Bartolo Ameyalco.

Se espera que esta nueva línea transporte cerca de 3,000 pasajeros, además de contar con 537 cabinas.

En cuanto a la Línea 6 del Cablebús, que correrá de Milpa Alta a Tlahuac, se contempla una inversión de MXN $1,500 millones para este año. Con este proyecto se estima que transportará a cerca de 2,000 pasajeros en 270 cabinas donde conectará a la Línea 12 del Metro con los pueblos aledaños.

CDMX y la inversión

La emisión del gobierno de Clara Brugada fue reconocida como la “más grande en la historia” por parte del secretario de Hacienda. Además, fue asignada con la calificación “AAA” por parte de Fitch y HR Ratings, misma que indica que el emisor cuenta con la más alta calidad crediticia para hacer frente al pago de sus obligaciones de deuda.

“Este bono por 3,000 millones de pesos cuenta con la máxima calificación por parte de agencias internacionales de crédito; es una muestra de que las y los inversionistas confían en la estabilidad de la ciudad”, dijo la alcaldesa de la CDMX, Clara Brugada.

Durante el evento, la funcionaria habló del aporte que la CDMX tiene al PIB del país con un monto cercano al 15% del total, de acuerdo con datos del Inegi. “Somos el primer destino de inversión del país”, dijo.

Brugada también explicó que proyectan para el siguiente año, un incremento de 30% en la inversión pública, y en dos años hasta en 50%, respecto a 2024.

El evento contó con la participación del presidente de Grupo BMV, Marcos Martínez; el director general de Santander México, Felipe García, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, el director general de la BMV, Jorge Alegría.