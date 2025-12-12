Banamex señaló que seis emisoras figuran entre las de mejor desempeño dentro del Índice de Precios y Cotizaciones S&P/BMV IPC.

En esta noticia <b>Los mejores retornos de las “AAA”</b>

La toma de utilidades en el mercado accionario mexicano parece haber quedado atrás. Aunque algunas emisoras muestran señales de consolidación, Banamex identificó a seis empresas con calificaciones crediticias superiores a la nota soberana de México, lo que refuerza su perfil como alternativas de inversión de menor riesgo relativo.

Actualmente, la deuda soberana de México mantiene calificaciones de “BBB” por parte de HR Ratings y S&P Global Ratings, mientras que Fitch Ratings la ubica en “BBB-”, todas con perspectiva estable.

Este entorno no ha impedido que algunas emisoras con nota “AAA” se posicionen por encima del soberano en términos de calidad crediticia.

“Para las empresas, contar con una calificación superior a la soberana refleja finanzas sanas y les permite acceder a financiamiento a un costo menor” explicó Jacobo Rodríguez, consultor financiero en Roga Capital.

El análisis de Banamex se concentró en las emisoras con mayor liquidez y bursatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Grupo México (GMEXICO), Grupo Financiero Banorte (GFNORTE), América Móvil (AMX), Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) y Cemex (CEMEX).

Los mejores retornos de las “AAA”

De acuerdo con el banco, estas compañías no solo han destacado por su rendimiento en 2025, sino que aún presentan potencial de recuperación en el corto y mediano plazo.

Además, Banamex señaló que estas seis emisoras figuran entre las de mejor desempeño dentro del Índice de Precios y Cotizaciones S&P/BMV IPC, con alzas acumuladas cercanas a 70% en algunos casos. Los rendimientos en lo que va del año (hasta el miércoles 10 de diciembre) son:

CEMEX: 69%

GMEXICO: 67.3%

AMX: 29.3%

GFNORTE: 26.3%

WALMEX: 6.7%

FEMSA: 5.16%

En comparación, el S&P/BMV IPC avanza 28.06% en el año. Banamex estima que el índice podría retomar su máximo histórico de 64,321 puntos antes de que concluya 2025.

“Las métricas técnicas de estas emisoras se mantienen en zona neutral, lo que apunta a movimientos mixtos en el corto plazo, sin descartar un regreso hacia máximos históricos y un rendimiento de doble dígito al cierre del año”, señalaron los analistas del banco.

A pesar del buen desempeño reciente, este es el retorno potencial que calculan los estrategas que siguen a las emisoras para los próximos 12 meses. Las expectativas de retorno son: