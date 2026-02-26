La fintech Klar analiza la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (OPI) en México, en un contexto en el que identifica mayor interés de inversionistas por tecnológicas mexicanas financieras mexicanas y mientras acelera su crecimiento en crédito, clientes y financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), dice Stefan Möller, fundador y CEO de la firma en entrevista con El Cronista. Rumbo a la Convención Bancaria 2026, el directivo explicó que existe apetito de los mercados públicos por compañías mexicanas, particularmente en sectores de alto crecimiento como tecnología financiera, lo que abre la puerta a que Klar eventualmente debute en bolsa. “Hay mucho interés de mercados públicos por ofertas públicas iniciales mexicanas creo que falta en el mundo de la tecnología buscar algunos representantes o que se empiece a abrir esa fila”, señaló. Agregó que, como empresa tecnológica mexicana, Klar busca posicionarse como un referente en el mercado público, aunque el momento dependerá de las condiciones económicas y del desarrollo del negocio. “Todos estos planes se van formando conforme veamos el desarrollo del negocio y el desarrollo del ámbito económico”, afirmó. Möller destacó que, pese a la incertidumbre política y económica que enfrentan los mercados emergentes, Klar ha mantenido el respaldo de inversionistas internacionales con una visión de largo plazo en el país. Explicó que la empresa priorizó sumar inversionistas con presencia e interés sostenido en México, lo que ha permitido mantener estabilidad en su financiamiento e incluso atraer nuevas inversiones. “Priorizamos inversionistas que tienen una convicción de largo plazo con México, algunos de nuestros inversionistas es cuando están aprovechando a hacer más inversiones”, dijo. Añadió que el objetivo es seguir atrayendo capital que permita financiar su expansión y consolidar su modelo digital. Actualmente, Klar cuenta con una base de alrededor de 6 millones de clientes en México, y prevé agregar otros 2 millones durante 2026, lo que la colocaría entre las plataformas financieras digitales con mayor crecimiento en el país. En términos de ingresos, la fintech registró aproximadamente MXN$ 500 millones en diciembre de 2025 y proyectó un crecimiento de 50%, hasta alcanzar alrededor de MXN$ 750 millones mensuales hacia finales de 2026. Este crecimiento estará impulsado principalmente por su negocio de crédito al consumo y el desarrollo de nuevos productos financieros. La cartera de crédito al consumo de Klar cerró en alrededor de MXN$ 7,000 millones y la empresa estimó que podría aumentar a entre MXN$ 11,000 y 12,000 millones de pesos durante 2026. En paralelo, la firma busca expandir su financiamiento a empresas. Su cartera empresarial alcanzó MXN$ 300 millones en sus primeros meses de operación, y el objetivo es incrementarla a entre MXN$ 1,500 y 2,000 millones hacia finales de este año. Este crecimiento forma parte de su estrategia para diversificar ingresos y atender segmentos que, según la empresa, han sido desatendidos por la banca tradicional. Klar se alineó con los objetivos del Plan México para ampliar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector considerado clave para el crecimiento económico y el impulso del nearshoring, dijo Stefan Möller. El directivo explicó que la empresa ha tenido acercamientos con autoridades federales desde el lanzamiento del plan, en donde se ha reiterado el llamado al sistema financiero para incrementar el crédito a este segmento. “Hemos tenido acercamientos con el gobierno federal se nos sigue haciendo este llamado a prestar más a las pymes para que crezca ese motor”, afirmó. Möller reitera el uso de tecnología digital ha permitido reducir costos operativos y facilitar el acceso al crédito, lo que abre la puerta a atender empresas que tradicionalmente han enfrentado barreras para obtener financiamiento en la banca tradicional.