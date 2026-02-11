La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantiene en puerta cuatro posibles Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) que analizan de manera confidencial su debut en la plaza bursátil, en un entorno de máximos históricos del IPC y mejora en las valuaciones. “Actualmente, cuatro compañías exploran potenciales ofertas públicas iniciales de manera confidencial”, dijo Jorge Alegría, director general del Grupo BMV, en conferencia con analistas. La posible llegada de nuevas emisoras ocurre en un contexto de mayor apetito por los mercados públicos como fuente de financiamiento, luego de que en 2025 se rompiera una sequía de ocho años sin debuts accionarios con las colocaciones de Essentia, Aeroméxico y Fibra Next. Aunque previamente se había anticipado que dos empresas adicionales podrían concretar su salida —una de ellas bajo el esquema simplificado—, hasta ahora esas operaciones no se han materializado. En su reporte financiero al cierre de 2025, el Grupo BMV informó que los ingresos crecieron 7.2% anual, al ubicarse en MXN $4,469 millones. Sin embargo, la utilidad neta de la parte controladora cayó 2.1%, a 1,601 millones de pesos. La participación de mercado accionario se mantuvo sólida en 80%. En derivados, los ingresos aumentaron 4%, aunque el desempeño estuvo presionado por una contracción de 11% en Asigna, en un entorno de menor volatilidad que redujo la demanda de coberturas y propició el retiro de excedentes en márgenes. Tras la publicación de resultados, ya las acciones de Bolsa caían 5.22% a 35.8 pesos por unidad (Ciudad de México 9:15 horas). De cara a 2026, el Grupo BMV enfocará sus esfuerzos en la ejecución de su plan estratégico, que contempla un ciclo de inversión multianual para fortalecer infraestructura tecnológica, migrar plataformas y desarrollar nuevas líneas de negocio. “Esperamos que el CapEx para 2026 se ubique cerca de 500 millones de pesos. Debería disminuir en 2027. Aún no tenemos una cifra exacta, pero seguirá por encima de 300 millones ese año y bajará más en 2028”, dijo Alegría. Entre los proyectos clave destaca la consolidación de la nueva plataforma de derivados bajo tecnología Nasdaq, con la que busca mayor escalabilidad y competitividad internacional. En paralelo, avanza la expansión de la cámara de compensación central (CCP) en deuda. Tras el lanzamiento del primer CCP para bonos de renta fija en noviembre de 2025, la segunda fase incorporará el servicio de reportos (repo) hacia finales de 2026, ampliando el alcance de la compensación centralizada. En el mercado de derivados, la estrategia busca capturar el volumen que actualmente opera en el segmento OTC, mediante mayor exposición internacional, expansión de productos para inversionistas minoristas y fortalecimiento del marco institucional de liquidez.