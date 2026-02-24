Durante 2025, la captación total de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) alcanzó MXN$ 183,739 millones a diciembre, lo que implicó un crecimiento nominal de 21.6% frente a los 151,088 millones reportados en diciembre de 2024, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En términos reales, el avance anual fue de 17%. El aumento significó MXN$ 32,651 millones adicionales en un año, en un contexto en el que estas entidades ganaron terreno como alternativa de ahorro e inversión frente a la banca tradicional, especialmente a través de plataformas digitales que ofrecieron rendimientos competitivos. El dinamismo de la captación reflejó una mayor confianza de los ahorradores en este tipo de instituciones, así como una ampliación de su base de clientes, impulsada por productos de fácil apertura, operación 100% digital y tasas atractivas en depósitos a plazo. La captación en las Sofipos es el proceso autorizado mediante el cual estas instituciones recolectan recursos del público a través de depósitos de ahorro, cuentas a la vista o inversiones a plazo fijo, con el objetivo de financiar sus actividades de crédito. Estas entidades están reguladas y supervisadas por la CNBV y operan bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular. A diferencia de otras figuras financieras, las Sofipos pueden recibir directamente recursos del público en general. Los ahorros depositados cuentan con un Fondo de Protección que respalda hasta por 25,000 UDIS, alrededor de MXN$ 215,000, ajustables por inflación, por persona, en caso de disolución de la entidad, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En materia de riesgo, es relevante revisar el Nivel de Capitalización (NICAP) de cada institución. El Nivel 1 es considerado el más sólido, mientras que los niveles 2, 3 y 4 indican mayores presiones en capitalización. En el ámbito fiscal, las Sofipos retienen el ISR sobre el saldo promedio mensual; sin embargo, los intereses generados pueden estar exentos si no superan cinco UDIS diarias. El crecimiento de 17% real en la captación durante 2025 mostró que, pese al entorno de tasas altas y mayor competencia en productos de ahorro, estas entidades lograron mantener una trayectoria expansiva. En términos de usuarios, algunas Sofipos consolidaron una base masiva de clientes. Nu México encabezó el listado con 14 millones 163,284 usuarios, seguido por Klar con 6 millones 779,219 clientes; Stori con 6 millones 178,565; y Crediclub con un millón 978,757 usuarios. La fuerte presencia de estas entidades, particularmente las de modelo digital, explicó parte del crecimiento en la captación, al facilitar la apertura de cuentas y ofrecer instrumentos de inversión de bajo monto mínimo. Con un saldo cercano a los MXN$ 184,000 millones de pesos al cierre de 2025, el sector de Sofipos reforzó su posición dentro del sistema financiero popular, en un momento en que más personas buscaron alternativas formales para ahorrar y obtener rendimientos, bajo la supervisión de la autoridad financiera.