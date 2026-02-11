La fintech brasileña Nu redobla su apuesta por el mercado mexicano, donde su filial Nubank prevé inversiones por u$s4,200 millones hacia 2030, en un plan que incluye u$s2,500 millones en gasto estratégico para acelerar su expansión y consolidar su transición a banco múltiple, afirmó su director general Armando Herrera. La plataforma digital suma cerca de 14 millones de clientes en México, con un ritmo de crecimiento cercano a 1 millón de nuevos usuarios por trimestre. La empresa fundada por David Vélez, Cristina Junqueira, y Edward Wible en Brasil en 2014. Su negocio en México arrancó en 2019 y desde entonces la firma de “la moradita” se ubica entre las cinco instituciones financieras más grandes del país y es la tercera en tarjetas de crédito emitidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó su licencia bancaria en abril de 2025 y actualmente se encuentra en la fase final de preparación para iniciar operaciones completas en 2026. Para Nu (que opera en el NYSE como Nu Holdings), México es la ruta de crecimiento para el cono norte, a tal grado que ha soslayado la monetización por la reinversión de activos. “México es un ejemplo claro de la fortaleza del modelo de negocio de Nu y de nuestro compromiso de largo plazo”, dijo Herrera en un videocast corporativo. De hecho, el desempeño en México ha sorprendido incluso frente al mercado brasileño. Con datos provistos por el propio Herrera, se destaca que el ingreso promedio por cliente activo (ARPAC) en México alcanzó u$s12.5 al tercer trimestre de 2025, acercándose a los 13.5 registrados en Brasil. En una etapa comparable de desarrollo, la operación brasileña generaba apenas u$s6.7 por usuario, lo que refleja una monetización más acelerada en México. Al mismo tiempo, el costo de servicio cayó de u$s3 en 2021 a apenas u$s1 en 2025, mientras que los depósitos actuales triplican los niveles que Brasil tenía en una etapa equivalente de madurez. La expansión también se apoya en la inclusión financiera. Cerca de 78% de los clientes de Nu México vive fuera de las grandes ciudades y casi la mitad obtuvo su primera tarjeta de crédito a través de la plataforma. Además, según Herrera, alrededor de 22% de los usuarios realizaba operaciones exclusivamente en efectivo antes de integrarse al sistema digital. El impacto fue reconocido por la (CNBV), que destacó el papel de la empresa en el aumento de cuentas de depósito y créditos personales dentro de su reporte anual de inclusión financiera 2025, dijo Herrera. En este sentido, en su Panorama Anual de Inclusión Financiera, la CNBV refirió que “Una de las principales causas del crecimiento del número de créditos en 2024 fue la colocación realizada por las SOFIPO Nu México Financiera, Stori y Klar, que reportaron un poco más de 9.4 millones de créditos entre las tres. Esta cifra representó el 73% de los créditos otorgados por las entidades de ahorro y crédito popular y, específicamente, el 95% del total de créditos dispersados por las SOFIPO. Con la licencia bancaria, Nu busca ampliar su portafolio con productos como portabilidad de nómina, mayores límites de depósito y protección ampliada a través del IPAB. Como otros bancos (Coppel, Azteca, Banorte, BBVA, etc.) la firma también mantiene una estrategia local centrada en el cliente, con más de 30,000 puntos de corresponsales para depósitos y retiros y ofertas adaptadas al mercado mexicano.