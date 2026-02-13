El Gobierno paga hasta 9,583 pesos mensuales a todos los mexicanos inscriptos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de un apoyo económico exclusivo para quienes tienen entre 18 y 29 años, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Quienes aún no estén inscriptos en el programa social, es importante que sepan que el procedimiento de registro fue actualizado con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos participantes. El próximo periodo de inscripción se abrirá este mes, teniendo en cuenta que los registros se habilitan cada dos meses a lo largo del año. En 2026, las convocatorias estarán disponibles en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Con estas actualizaciones, se busca fortalecer la capacitación laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo. Según información publicada en el sitio oficial de los Programas para el Bienestar, el registro se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno. En ella, las personas interesadas deben ingresar a la opción “Registro de aprendiz” y completar sus datos personales. Posteriormente, el sistema permite señalar el domicilio directamente en un mapa, lo que acelera el proceso de validación. Después, es necesario: Aunque la inscripción permanece abierta durante el año, una vez finalizado el trámite es necesario esperar a que se habilite un periodo de vinculación con centros de trabajo, los cuales se activan de manera constante. Cuando inicia esta etapa, los jóvenes pueden buscar y postularse a un centro de trabajo de su interés, de acuerdo con el plan de capacitación ofrecido. Los interesados deben tener entre 18 y 29 años al momento de postularse. Es indispensable contar con la siguiente documentación: Como parte del proceso, se requiere entregar una fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones ni alteraciones, en la que se sostenga la ficha de registro proporcionada por el programa social. También será necesario aceptar los términos de la carta compromiso, mediante la cual se asume el cumplimiento de las Reglas de Operación y demás disposiciones.