La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó modificaciones relevantes en la Pensión del Bienestar que beneficiarán a millones de mexicanos a partir de 2026. Las nuevas disposiciones establecen ajustes en requisitos, cobertura y montos. El anuncio marca un giro en la política social del Gobierno federal, al ampliar el alcance del programa y redefinir los criterios de acceso. Las reglas ya fueron publicadas oficialmente y comenzarán a aplicarse en el próximo ejercicio. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las nuevas reglas amplían la cobertura para incluir a personas de 30 a 64 años bajo condiciones específicas. Se trata de una expansión relevante frente al esquema anterior. La actualización busca reforzar la protección social y garantizar ingresos a sectores que antes no formaban parte del padrón. Así, se pretende reducir brechas económicas en grupos vulnerables. Las autoridades indicaron que el ajuste forma parte de una estrategia integral y se aplicará de manera gradual durante 2026. Para 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores será de alrededor de 6,400 pesos bimestrales, la de Personas con Discapacidad —incluidos beneficiarios de 30 a 64 años en ciertos casos— de 3,300 pesos bimestrales, y la Pensión Mujeres Bienestar de 3,100 pesos bimestrales. Los pagos seguirán entregándose de forma directa y periódica. Con estos ajustes, la Secretaría de Bienestar busca mantener el poder adquisitivo y fortalecer su estrategia social.