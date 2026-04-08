La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un caso clave sobre el acceso a información fiscal. El fallo valida que el organismo pueda negar datos protegidos por el secreto fiscal a autoridades municipales. La decisión marca un precedente importante en materia de confidencialidad tributaria. Además, redefine el alcance de las facultades de distintas autoridades en el uso y acceso a información de contribuyentes. La Suprema Corte determinó que el SAT puede negarse a compartir información fiscal con municipios cuando esta esté protegida por el secreto fiscal. Este principio resguarda los datos personales y financieros de los contribuyentes. El fallo confirma que la autoridad tributaria tiene la facultad de restringir el acceso a estos datos. Esto aplica incluso cuando otras autoridades los soliciten para fines administrativos. La resolución se basa en la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información fiscal. De esta forma, se prioriza el resguardo de los datos sensibles de los contribuyentes. Además, se establece un límite claro en la colaboración interinstitucional. No toda información puede ser compartida, especialmente si vulnera derechos fiscales. El fallo impacta principalmente a los municipios, que ya no podrán acceder libremente a información fiscal del SAT, lo que podría limitar funciones de fiscalización y control administrativo. Ante este nuevo criterio, las autoridades locales deberán ajustar sus procesos, especialmente en la verificación de obligaciones o actividades económicas. Para los contribuyentes, la medida refuerza la protección de sus datos, que no podrán compartirse sin apego al secreto fiscal. No obstante, también plantea desafíos en la coordinación entre niveles de gobierno. El secreto fiscal es el principio que protege la información que los contribuyentes entregan al SAT, como ingresos, declaraciones y situación fiscal. Con este fallo, la Suprema Corte refuerza su aplicación estricta como garantía de privacidad, limitando el acceso a estos datos solo a los casos previstos por la ley. Bajo este contexto, la resolución fortalece el marco legal tributario y reafirma la protección de los datos fiscales en México.