Los cambios fiscales impulsados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que eliminan la acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en pagos por siniestros podrían provocar que los seguros de auto en México registren aumentos de entre 10% y 20% durante 2026, aunque el impacto final dependerá de diversos factores del mercado asegurador. La modificación, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), impide que las aseguradoras compensen el IVA que pagan al cubrir reparaciones o gastos derivados de los siniestros de sus clientes, lo que cambia la forma en que el sector administra estos costos. “Hay que tener en cuenta varios factores que son los que en definitiva hacen variar el costo del seguro. Es cierto que la ley ha hecho estas modificaciones que se empezaron a adoptar a partir de noviembre de 2025 y que se van a aplicar con carácter retroactivo de un año”, explicó Pilar García, CEO de Rastreator.mx. En una entrevista para El Cronista. La directiva aclaró que el cambio en la legislación fiscal no implicará necesariamente un aumento automático en todas las pólizas, ya que los precios dependen también de la siniestralidad y del desempeño financiero de cada aseguradora. Antes de la modificación fiscal, las aseguradoras podían compensar el IVA que cobraban en las pólizas con el IVA que pagaban cuando cubrían reparaciones o gastos médicos de los asegurados. “Lo que hacían era que lo que entraba luego lo balanceaban con lo que salía cuando pagaban el IVA, por ejemplo, a un taller ante la reparación de un vehículo o por gastos médicos ocasionados por un asegurado”, detalló García. Con el nuevo criterio fiscal del SAT, este mecanismo de acreditación desaparece, por lo que las compañías deberán absorber ese costo o trasladarlo gradualmente a las primas. De acuerdo con la especialista, el posible aumento de entre 10% y 20% en las pólizas no responde únicamente al cambio fiscal. “Todos estos factores pueden hacer variar entre un 10 y un 20% los costos de los seguros para este año 2026, pero esto no es que esté ligado única y directamente con la modificación de la LIF”, explicó. Entre los elementos que influyen en el precio se encuentran la siniestralidad registrada en la cartera de cada aseguradora, así como el aumento general de precios en la economía. “No estamos hablando solamente de los seguros también sube la tortilla, la gasolina o la escolarización”, comentó García, al señalar que el entorno inflacionario también impacta en los costos del sector. La modificación fiscal es el resultado de una discusión entre el sector asegurador y las autoridades hacendarias que se prolongó por más de cinco años. Según García, inicialmente el SAT buscaba aplicar el cambio con retroactividad de cinco años, lo que habría generado un impacto financiero considerable para la industria. “Esto hubiera hecho tambalear el sector de los seguros; algunas aseguradoras correrían el riesgo de desaparecer”, advirtió. Finalmente, tras las negociaciones, se acordó que el cambio tendría retroactividad de solo un año, lo que redujo el impacto para las compañías. Pese al posible aumento en las primas, la directiva recordó que contar con un seguro de auto es obligatorio para circular en México, por lo que los conductores deben buscar opciones que se ajusten a sus necesidades y presupuesto. En este contexto, recomendó utilizar plataformas digitales que permitan comparar precios y coberturas entre distintas aseguradoras, con el fin de encontrar la opción más conveniente según el perfil del conductor. “Cada día hay más plataformas en internet que permiten comparar y elegir de forma independiente qué seguro se adapta mejor a ti, tanto en tus necesidades de conducción como en tu bolsillo”, señaló.