Las acciones de la controladora del Estadio Azteca se desplomaron casi 10% el 3 de septiembre.

En esta noticia Mundial impulsa ingresos de Ollamani

Las acciones de Grupo Ollamani, controladora del Club América, se desplomaron casi 10% en la jornada del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que el equipo quedara eliminado de la Leagues Cup ante Rayados de Monterrey.

Los títulos de la emisora tocaron un mínimo de MXN$68.50 por unidad durante la sesión del 3 de septiembre, una caída de 9.8% respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de la BMV. Posteriormente, recortaron parte de las pérdidas y se negociaban alrededor de MXN$71.50.

La caída se produjo un día después de que el Club América perdió 5-4 ante Monterrey en una semifinal de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). Con el resultado, las Águilas quedaron fuera de la competencia por el título.

Para Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex, la eliminación puede haber servido como una “excusa” para que algunos inversionistas tomaran utilidades, aunque no existe una relación directa entre el resultado deportivo y el desempeño de la acción.

“Podría ser el catalizador para que alguna parte del mercado saliera a lo mejor a vender, pero no necesariamente está asociado a que haya algo que preocupe por parte de la emisora”, explicó a El Cronista.

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de Ollamani acumulaban un avance cercano a 3% en el año y habían llegado a cotizar en MXN$81.50 por título.

Ollamani es un conglomerado que agrupa al Club América, el Estadio Azteca, PlayCity Casino y Editorial Televisa.

Mundial impulsa ingresos de Ollamani

El desempeño de la acción ocurre después de que Ollamani reportara un fuerte incremento en los ingresos de su segmento de entretenimiento durante el segundo trimestre, impulsado por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, que tuvo a México como uno de sus países sede.

Los ingresos del segmento aumentaron 103% interanual a MXN$3,084 millones. De ese monto, MXN$1,421.9 millones correspondieron directamente a operaciones relacionadas con el torneo organizado por la FIFA.

Sin embargo, la compañía reportó una pérdida neta atribuible a la controladora de MXN$538 millones, frente a una utilidad de MXN$11 millones un año antes. A nivel consolidado, la pérdida fue de MXN$548.2 millones, incluyendo un impacto negativo de MXN$557.2 millones asociado a operaciones vinculadas con la federación, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

Aunque la eliminación de la Leagues Cup supone dejar de percibir potenciales ingresos asociados al torneo, Rodríguez considera que las perspectivas para Ollamani dependen en mayor medida de otros activos y negocios del grupo, particularmente del Estadio Azteca y su remodelación.

“Justamente tienes el torneo doméstico que en términos económicos es incluso más relevante tanto en premio como en la monetización del estadio”, dijo el analista de Monex.

Así, la caída de Ollamani tras la eliminación del América podría reflejar más una toma de utilidades que un cambio en los fundamentales de la compañía, de acuerdo con el analista de Monex.