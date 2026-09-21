Las empresas ligadas a la IA concentrarán hasta el 64% de las ganancias en EE.UU.

UBS advirtió que las empresas de tecnología, como NVIDIA, Microsoft, Meta y Google; y servicios financieros continuarán concentrando las ganancias corporativas a nivel global; mientras que el sector energético sigue perdiendo impulso, adelantaron analistas de UBS Global Research.

A través de un documento, Arend Kapteyn, economista en UBS Global Research, dijo que las expectativas de ganancias a 12 meses se ubican en alrededor de 20% en EE.UU. 12% en Europa, 32% en mercados emergentes y 16% en Japón. Al tiempo que expuso que el crecimiento de las ganancias realizadas también se mantiene en niveles históricamente elevados.

“La respuesta, de manera abrumadora, sigue siendo la tecnología”, menciona la estratega.

La firma de servicios financieros de Suiza, explicó que el análisis se concentra en medir este impulso a través del cambio de tres meses en las estimaciones de ganancias a 12 meses, una métrica que permite identificar los sectores con mayor fortaleza.

Concentración en IA

De acuerdo con UBS, el sector tecnológico explica 64% del incremento de las expectativas de ganancias en EE.UU., mientras que su contribución alcanza 26% en Europa, 96% en mercados emergentes y 37% en Japón.

Las expectativas de ganancias para las compañías tecnológicas también superan ampliamente el promedio del mercado: alcanzan 45% en Estados Unidos, 29% en Europa, 57% en mercados emergentes y 55% en Japón, según UBS.

El desempeño refleja principalmente el efecto de la inversión relacionada con la inteligencia artificial, que continúa favoreciendo a compañías expuestas a este ciclo de gasto.

De acuerdo con analistas de Actinver, existe una consolidación del ciclo de inversión en IA que acumula una inversión de más de u$s556,000 millones en gasto de capital de las principales tecnológicas de EE.UU.

Esta inversión incluso podría estar favoreciendo a México ya que, según los estrategas de la casa de bolsa, existe un vínculo directo a través de las exportaciones de Unidades de Procesamiento de Datos, mismo que destaca como el principal producto de exportación del país.

Finanzas toman fuerza por actividad de mercados

Aún con la concentración, el sector financiero continúa pesando en la generación de ganancias. Según UBS, parte de este impulso se debe a la elevada actividad de trading relacionada con tecnología, y con la volatilidad que ha mercado al sector energético.

“Después de la tecnología, las financieras son otra área de fortaleza”, se lee en el documento.

Los industriales también muestran una mejora en su dinámica de ganancias, particularmente las empresas expuestas a la inversión relacionada con IA. En contraste, la contribución del sector energético a las revisiones de ganancias se ha reducido de manera significativa frente a los niveles observados algunos meses atrás.

“Los industriales están mostrando una mejora en su impulso, particularmente entre las empresas expuestas a la inversión relacionada con IA”.

UBS también alertó que existen pocos indicios de una expansión amplia hacia otros sectores y resaltó que el crecimiento se concentra entre los beneficiarios de la inversión en IA y la elevada actividad de los mercados.

Kapteyn explicó que en EE.UU., por ejemplo, las expectativas de ganancias para el consumo discrecional son más débiles que en Europa, mercados emergentes y Japón, lo que UBS vincula con posibles presiones sobre el gasto de los hogares.