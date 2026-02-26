Grupo Bimbo rompió récord de ventas al alcanzar ingresos por MXN$ 426,952 millones en 2025, un crecimiento de 4.6% anual, pero su utilidad neta mayoritaria cayó 11.3%, a MXN$ 11,133 millones, debido al aumento en los costos de financiamiento y mayores impuestos, informó la compañía. Alejandro Rodríguez, director general de Grupo Bimbo, destacó que el desempeño reflejó la fortaleza global de la empresa pese a un entorno desafiante. “2025 marcó nuestro 80º aniversario y un año de desempeño récord para Grupo Bimbo. A pesar de condiciones de mercado retadoras, nuestros equipos alcanzaron resultados financieros históricos y fortalecieron nuestra presencia global mediante inversiones en marcas e innovación acelerada”, afirmó. El flujo operativo (UAFIDA ajustada) también alcanzó un máximo histórico de MXN$ 59,456 millones, un aumento de 7.2%, mientras que el margen se ubicó en 13.9%, uno de los más altos registrados por la compañía. El crecimiento fue impulsado por adquisiciones estratégicas, aumentos de precios y la expansión internacional, particularmente en Europa, Asia y África, donde las ventas crecieron más de 20%, así como en Latinoamérica, con un incremento de doble dígito. Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, señaló que la empresa fortaleció su rentabilidad y balance financiero. “Logramos niveles récord de ventas y UAFIDA ajustada, y expandimos el margen a 13.9%, lo que refuerza nuestra capacidad de generar crecimiento rentable y sostenible”, indicó. En México, las ventas alcanzaron MXN$ 154,809 millones, un aumento de 2.4%, mientras que el flujo operativo subió a un nivel récord de MXN$ 31,630 millones, con un margen histórico de 20.4%. Durante el cuarto trimestre, el margen en el país se expandió a 22%, impulsado por eficiencias en la red de distribución, ahorros en productividad y menores gastos administrativos. A pesar del sólido desempeño operativo, la utilidad neta se vio afectada por mayores gastos financieros. El resultado integral de financiamiento aumentó 11.3% anual, a MXN$ 14,001 millones, debido principalmente a mayores intereses relacionados con deuda. La deuda total ascendió a MXN$ 153,663 millones al cierre de 2025, impulsada por inversiones y adquisiciones, aunque el indicador de apalancamiento mejoró a 2.7 veces el flujo operativo, desde 2.9 veces el año previo. Como parte de su estrategia de expansión, la empresa invirtió alrededor de u$s 1,200 millones en capital y completó cinco adquisiciones durante el año, además de emitir MXN$ 12,000 millones en certificados bursátiles en febrero de 2026.