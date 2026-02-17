¿Las mentes opositoras piensan igual? Al parecer el tema energético puso en la misma frecuencia a algunos miembros de la oposición que, con diferentes motivos, están lanzando ‘buscapies’ a la 4T dentro del frente petrolero. Del huachicol a los envíos de crudo a Cuba, tanto en el PAN como en el PRI dirigieron reclamos a la administración de Claudia Sheinbaum, quizá con la idea de que se trata de temas taquilleros que les permitirá asestar golpes sin recibir castigo en contra. Y con ello, el petróleo, la gasolina y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen en el centro del debate nacional en materia energética. A la presión financiera de Pemex se suman ahora acusaciones sobre el crecimiento del mercado ilegal de combustibles y nuevas propuestas para blindar los hidrocarburos como patrimonio estratégico. El diputado del PAN, Federico Döring Casar, aseguró que al menos una tercera parte de la gasolina que se consume en el país proviene del huachicol. Según el legislador, las cifras no cuadran entre las ventas reportadas por Pemex y el volumen de combustible disponible en el mercado, lo que evidenciaría que el combate al robo de combustibles no ha sido efectivo. “No dan los números de las ventas de Pemex y la incapacidad de México para producir su propia gasolina”, sostuvo. En paralelo, el senador Pablo Angulo Briceño, del PRI, presentó en el Senado una iniciativa para prohibir la donación o cesión de hidrocarburos al extranjero sin autorización de la Cámara Alta. Briceño argumentó que la Constitución establece que los hidrocarburos son propiedad inalienable de la Nación y deben generar ingresos para el desarrollo de largo plazo. El senador tricolor citó reportes públicos según los cuales en 2025 México habría realizado transferencias de petróleo y derivados a Cuba por alrededor de u$d 496 millones sin una contraprestación equivalente. Canadá llegó con una de sus mayores delegaciones comerciales a México en años, pero más que una visita de cortesía, el movimiento parece parte de una carrera estratégica por reposicionarse en el nuevo mapa económico de Norteamérica. Todo ocurre mientras avanza la renegociación del T-MEC y Washington ha dejado claro que sus conversaciones están más adelantadas con México que con Ottawa. Encabezada por Cominic LeBlanc, la misión reúne a más de 370 representantes de 240 organizaciones en sectores clave: minerales críticos, manufactura avanzada, tecnologías limpias, energía e infraestructura. El mensaje oficial es de “enorme oportunidad”, pero el trasfondo es asegurar presencia en cadenas de suministro estratégicas antes de que el nuevo equilibrio regional se consolide. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puso ante los canadienses una hoja de ruta bilateral que incluye minería, puertos e integración logística, cuyo anuncio formal llegará a mediados de año. Esa agenda podría redefinir el papel de Canadá en sectores sensibles para la transición energética y el nearshoring. Sin embargo, no todo es maple sobre hojuelas. El sector minero —donde firmas canadienses tienen peso dominante— enfrenta mayor escrutinio regulatorio y episodios recientes de inseguridad. Al mismo tiempo, la percepción de que EE.UU. avanza más rápido con México en la renegociación comercial añade presión política. En este contexto, la visita canadiense no es solo una misión económica: es una jugada para no quedar rezagada en la disputa por minerales estratégicos, manufactura regional y control de cadenas críticas. BBVA México volvió a posicionarse como protagonista del mercado de deuda corporativa al acompañar a Grupo Bimbo en la reciente emisión de Certificados Bursátiles por MXN $12,000 millones, operación que contó con fuerte demanda y calificaciones crediticias altas. La emisión se dividió en dos tramos: MXN $7,867 millones a nueve años con tasa fija de 9.22%, y 4,133 millones a cuatro años con tasa variable referenciada a TIIE +0.45%, con vencimiento a una sola exhibición. Estos niveles reflejan el apetito de inversionistas por deuda de alta calidad, y la persistencia de tasas relativamente elevadas en el mercado mexicano respecto a otras economías avanzadas, donde los rendimientos de bonos a largo plazo suelen ubicarse varios puntos porcentuales por debajo. El apetito inversionista por instrumentos de renta fija en México también queda de manifiesto en grandes colocaciones recientes, como la emisión de 31.5 mil millones de pesos realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex), la mayor en la historia local, con tasas incluso ajustadas a la baja gracias a sobredemanda. Para Grupo Bimbo, estas operaciones ayudan a refinanciar pasivos y optimizar su estructura de capital, pero no están exentas de desafíos. El entorno de consumo en mercados clave como Estados Unidos enfrenta presiones, y factores como la caída de remesas y la competencia en segmentos de alimentos empaquetados pueden limitar el crecimiento de ventas en ciertas categorías. Además, la subsidiaria Bimbo Bakeries USA opera en un mercado altamente competitivo con marcas globales y locales, lo que requiere estrategias tanto de precios como de diferenciación. El grado de inversión BBB+ otorgado recientemente a la deuda de la filial refleja una expectativa de estabilidad, pero también subraya que los márgenes pueden verse comprimidos si las condiciones de consumo se debilitan. BBVA México, con una participación dominante de mercado (26.4% en 2025), sigue siendo un aliado clave para corporativos que buscan acceder a liquidez en un entorno de tasas exigentes, donde la confianza del mercado se mide tanto por calificaciones como por condiciones macroeconómicas y competitivas.