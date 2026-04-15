Grupo Bimbo fue distinguida por décimo año consecutivo como una de las Empresas Más Éticas del Mundo 2026 por el instituto Ethisphere, un reconocimiento que la posiciona como la única compañía mexicana en lograr esta distinción de manera ininterrumpida durante una década. La empresa, líder global en panificación, alcanzó este hito en un año en el que también celebró su 80° aniversario, consolidando una trayectoria marcada por el foco en la integridad, el cumplimiento normativo y la gobernanza corporativa. La evaluación de Ethisphere se realizó a través de su metodología Ethics Quotient®, que analizó distintos aspectos vinculados con los programas de ética y cumplimiento, la cultura organizacional y las prácticas de gobierno corporativo de las compañías participantes. Desde la compañía señalaron que la ética constituye un eje central de su modelo de negocios. Este enfoque se sustenta en su filosofía corporativa y en la denominada “Regla de Oro”, que promueve el trato con “respeto, justicia, confianza y afecto” hacia todas las personas con las que interactúa, incluidos colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y comunidades. El criterio ético también se articula con el propósito corporativo de “Alimentar un mundo mejor”, que orienta sus decisiones con una visión de largo plazo enfocada en generar bienestar, transparencia y confianza entre sus distintos grupos de interés. Ignacio Stepancic, líder Global de Cumplimiento Normativo de la compañía, destacó el alcance del reconocimiento y su impacto en la cultura organizacional. “Recibir este reconocimiento por décimo año consecutivo reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura basada en la ética, la integridad y la transparencia. En Grupo Bimbo entendemos que actuar con integridad va más allá del cumplimiento: implica hacer y decir lo correcto en todo momento, con congruencia con nuestros valores, nuestra cultura y los compromisos públicos que hemos asumido a nivel global”, afirmó. La distinción otorgada por Ethisphere reconoce a las compañías que ubican la ética en el centro de sus decisiones y operaciones, y que promueven relaciones de confianza sostenidas con sus grupos de interés. En el caso de Grupo Bimbo, el reconocimiento consecutivo durante diez años refleja una estrategia orientada a consolidar la integridad como un componente clave en la generación de valor sustentable. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos mediante un programa de ADR Nivel 1 bajo el símbolo BMBOY.