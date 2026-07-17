Las arrendadoras financieras, que operan como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) especializadas en el financiamiento de maquinaria, equipo, vehículos y otros activos, cerraron mayo de 2026 con una caída de 27% en sus utilidades. Sin embargo, el descenso no estuvo relacionado con un aumento en el incumplimiento de sus clientes, sino con un menor dinamismo de su negocio.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el resultado neto del sector pasó de MXN$ 7,286 millones en mayo de 2025 a 5,323 millones en el mismo mes de este año.

En paralelo, la cartera de crédito se redujo 23%, al pasar de MXN$ 615,574 millones a 474,264 millones

En otras palabras, las arrendadoras administraron un menor volumen de financiamiento, por lo que también generaron menos ingresos, aun cuando el comportamiento de pago de sus clientes se mantuvo prácticamente sin cambios.

Menos negocio, no más morosidad

Las cifras de la CNBV muestran que el problema no estuvo en el pago de los créditos. El Índice de Morosidad (IMOR) pasó de 2.27% a 2.25% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, una variación mínima que indica que el deterioro de las utilidades no estuvo asociado con un aumento en los incumplimientos.

El principal cambio estuvo en el tamaño del negocio. Las Sofomes especializadas en arrendamiento administraron una cartera MXN$ 141,310 millones menor que un año antes, reduciendo así el volumen de recursos que generan ingresos financieros.

Además, la tasa de interés implícita bajó de 16.60% a 14.82%, lo que significa que el rendimiento promedio obtenido por esos financiamientos también fue menor.

Aunque el margen financiero mejoró durante el periodo, ese avance no alcanzó para compensar la combinación de una cartera más pequeña y menores rendimientos, factores que terminaron por presionar las utilidades del sector.

Banorte y Element Fleet encabezaron el mercado

A pesar de la contracción del sector, Arrendadora Banorte se mantuvo como la institución con la mayor cartera de crédito al cierre de mayo de 2026, con un saldo de MXN$ 46,628 millones

Le siguió Element Fleet, con MXN$ 38,675 millones. Más atrás se ubicaron Arrendadora BX+, con 5,156 millones; Arrendadora Afirme, con 4,699 millones, y Arrendadora Bancrea, con 2,725 millones.

Las cifras muestran que el reto para las arrendadoras no ha sido el deterioro en la capacidad de pago de sus clientes, sino un mercado con menor actividad.