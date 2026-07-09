La cartera vencida de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) mostró resultados distintos durante el primer trimestre de 2026.

Mientras las Sofipos digitales mejoraron sus indicadores de morosidad, las tradicionales registraron un aumento en su cartera vencida, de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México 2026.

El banco central explicó que, en términos generales, el índice de morosidad (IMOR) de las Sofipos se mantuvo estable respecto al reporte anterior.

No obstante, el indicador presentó una ligera mejora en el agregado, al ubicarse en niveles cercanos a 9.8% en marzo de 2026, frente a alrededor de 10.2% al cierre de 2025, una reducción aproximada de 0.4 puntos porcentuales.

Digitales redujeron morosidad

Banxico detalló que las Sofipos digitales disminuyeron su cartera vencida debido a una mejora en las instituciones de mayor tamaño, lo que permitió mantener estable el índice de morosidad del sector en su conjunto.

En contraste, las Sofipos no digitales registraron un incremento en los créditos en incumplimiento, lo que se tradujo en un deterioro de sus indicadores de calidad de cartera durante el primer trimestre del año.

Sector mantiene crecimiento

Pese al comportamiento diferenciado de la cartera vencida, Banxico destacó que las Sofipos continúan fortaleciendo su posición financiera.

Al cierre de marzo de 2026, los activos del sector crecieron 6.1% anual y los niveles de capitalización se mantuvieron sólidos, impulsados principalmente por las instituciones de mayor tamaño.

El banco central también señaló que, en conjunto, las Sofipos y el resto de los intermediarios financieros no bancarios regulados no representan un riesgo para la estabilidad del sistema financiero debido a su tamaño relativamente reducido y su limitada interconexión con la banca.

No obstante, advirtió que el crecimiento del crédito otorgado por estos intermediarios debe mantenerse bajo vigilancia para evitar riesgos de sobreendeudamiento entre hogares y pequeñas empresas más vulnerables.