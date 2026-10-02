En esta noticia Más ganadores del EY Entrepreneur Of The Year 2026 México

Anthony Hatoum, CEO de Tiendas 3B, resultó ganador nacional del EY Entrepreneur Of The Year 2026 México que otorga EY, firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, estrategia y transacciones.

El premio le fue otorgado a Hatoum por su ejecución de modelos de negocio de gran impacto social y económico y la transformación que ha logrado en el sector del comercio minorista en México.

El empresario ha impulsado un acelerado proceso de expansión operativa e innovación logística que llevó a Tiendas 3B a convertirse en una red masiva de autoservicio con miles de sucursales en el país, lo que culminó con una histórica entrada a los mercados financieros globales al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en 2024.

Hatoum es ingeniero civil por la Universidad de Columbia, con una maestría en la misma disciplina por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y un MBA por la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford. El empresario comenzó su carrera profesional en la división de banca de inversión de J.P. Morgan en Nueva York y más tarde se incorporó al grupo global de capital privado de Merrill Lynch como managing director, donde colaboró de cerca con BIM, una cadena minorista de tiendas de descuento (hard-discount) en Turquía.

En su carrera empresarial destacan Advantage Card (un programa pionero de tarjetas de crédito y fidelidad en Turquía) y E-bebek (una de las plataformas de comercio electrónico y minorista de productos para bebé más importantes de ese país).

En 2004, Hatoum decidió trasladar y adaptar el exitoso modelo de hard-discount a territorio mexicano con la fundación de Tiendas 3B, empresa en la que actualmente se desempeña como director general y presidente del consejo de administración, transformando el sector del retail y la canasta básica en México.

Como ganador nacional, Anthony Hatoum representará a México en EY World Entrepreneur Of The Year 2027 en Mónaco, donde compartirá su experiencia con los otros ganadores del resto de más de 60 países en donde el premio tiene presencia.

“El emprendimiento adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en una herramienta de inclusión y desarrollo social. Detrás de cada decisión estratégica y de cada proceso que optimizamos, nuestro compromiso central siempre ha sido estar cerca de las familias, asegurando que el acceso a productos esenciales de calidad sea una realidad para todos. Liderar con eficiencia es una forma de responder con responsabilidad a las necesidades de nuestro entorno y de demostrar que en México se pueden consolidar modelos disruptivos de clase mundial”, comentó Anthony Hatoum, director general de Tiendas 3B.

Más ganadores del EY Entrepreneur Of The Year 2026 México

La generación de 2026 estuvo integrada por 34 líderes de 25 empresas diferentes.

Antonio Del Valle Ruiz fue el ganador del reconocimiento Toda una vida de EY Entrepreneur Of The Year 2026 México; es una de las figuras más influyentes del empresariado mexicano. A lo largo de más de seis décadas, ha construido una trayectoria que se distingue por la visión a largo plazo, ha desarrollado diversas iniciativas en educación, cuidado del medio ambiente, salud y cultura.

Del Valle es impulsor del conglomerado industrial Orbia Advance Corporation, con antecente en Mexichem, referente de la industria petroquímica latinoamericana.

Además, el museo Kaluz, fundado en 2020, es un reflejo de su generosidad y de su visión de fomentar un país con mejores oportunidades, dejando un legado que difunda el patrimonio artístico nacional.

“A las nuevas generaciones de emprendedores quiero decirles que el éxito empresarial alcanza su mayor significado cuando se traduce en bienestar colectivo, desarrollo cultural y oportunidades para las futuras generaciones”, expresó Antonio Del Valle Ruiz.

En la categoría En expansión los ganadores fueron Yunuen Chávez, Rolando León, Carlos Molina y Alejandro Tamayo, líderes de Republic Cosmetics. Fundada en 2012, la empresa mexicana se dedica al desarrollo, la fabricación y comercialización de productos en el sector de belleza y cuidado personal.

En la categoría En aceleración, el reconocimiento fue para Coral Lorenzo, líder de Grupo Logístico CLG, compañía que diseña soluciones integrales de transporte terrestre, marítimo y aéreo; mientras que su ecosistema digital brinda monitoreo en tiempo real, trazabilidad total y toma de decisiones basadas en datos.

Los ganadores de la categoría En desarrollo y la categoría Emprendedor de impacto son Emiliano Iturriaga y Sebastián Muñoz, líderes de Rutopía.

Fundada en 2019, Rutopía es una empresa social cuya misión es regenerar la naturaleza y la cultura a través del turismo. En 2025, más de 6 mil personas recibieron ingresos directos gracias a Rutopía, y su red de anfitriones conservó más de 100 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos.

Y finalmente, el ganador de la categoría Emprendimiento emergente es Alejandro Ángeles, líder de EtCurae, cuya misión es democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de la salud a través de la investigación clínica, para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Los ganadores fueron evaluados por un panel independiente de jueces compuesto por: María Teresa Arnal, Consejera independiente; Rafael Gómez Nava, Codirector General de Zorro Abarrotero e Integrante de la Junta de Gobierno del IPADE Business School; Adelma González, Directora General de The Magnum Ice Cream Company México; Miguel González, CFO de AB InBev Middle Americas Zone; y Rodrigo Villar, Socio Fundador de New Ventures Group.