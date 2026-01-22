Fresnillo, minera controlada por la Familia Baillères y uno de los principales productores de metales preciosos a nivel global, concretó la adquisición de Probe Gold, con lo que marca su entrada estratégica al mercado minero de Canadá, una de las jurisdicciones más estables y atractivas para la industria.

La operación, anunciada a finales de octubre, implicó un desembolso de u$s555 millones y se cerró tras obtener todas las aprobaciones necesarias por parte de los accionistas de la empresa canadiense, así como de la corte y los reguladores correspondientes.

Con esta transacción, Fresnillo diversifica su portafolio de activos y refuerza su exposición al oro, en un momento en que los metales preciosos atraviesan un fuerte ciclo alcista.

“Nos entusiasma que nuestro primer proyecto fuera de México esté en Canadá, una jurisdicción minera sobresaliente con reputación global en desarrollo responsable, y en la región de Val-d’Or, con una sólida tradición minera”, dijo Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo, en un comunicado.

La adquisición incorpora una base de recursos estimada en 10 millones de onzas de oro, encabezada por el proyecto insignia Novador, un activo avanzado con capacidad para producir más de 200,000 onzas anuales durante más de una década, de acuerdo con la compañía.

Tras el cierre de la operación, Fresnillo informó que iniciará los trabajos para avanzar en el desarrollo de Novador, apoyándose en su experiencia en la construcción y operación de minas de oro y plata. De manera paralela, continuará explorando el amplio paquete de tierras de Probe Gold, que incluye el proyecto Detour Gold Quebec, con el objetivo de desbloquear valor adicional para sus grupos de interés.

De acuerdo con Alvídrez, la transacción se alinea con el enfoque disciplinado en fusiones y adquisiciones de la empresa, al cumplir con criterios clave como una base de recursos relevante, opcionalidad de crecimiento y ubicación en regiones con historial minero e infraestructura establecida. Este movimiento también refuerza la estrategia de crecimiento internacional del grupo, que incluye a Industrias Peñoles, otra de las empresas emblemáticas de la Familia Baillères.

En el proceso, Fresnillo contó con la asesoría de Macquarie Capital como asesor financiero y Goodmans como asesor legal.

En el mercado, las acciones de Fresnillo —que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres— cerraron la jornada del jueves con un avance de 0.99%, para ubicarse en 4,090 libras esterlinas.

La adquisición se produce en un contexto favorable para el sector, con los precios de los metales preciosos en máximos históricos, lo que abre la puerta a mayores flujos de caja y refuerza el atractivo estratégico de activos auríferos de largo plazo como Novador.