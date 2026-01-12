Al 12 de enero de 2026, Peñoles era única empresa por arriba de los 1,000 pesos por acción en la BMV.

El apetito por las acciones de Industrias Peñoles, propiedad de Grupo Bal, de la familia Baillères, se disparó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), llevándolas a nuevos máximos históricos y a cruzar la barrera de los 1,000 pesos por título, un nivel psicológico que hoy solo ha logrado sostener una emisora en el mercado local.

Durante la jornada del lunes, los papeles de la minera alcanzaron un máximo de MXN $1,109.95 por acción (Ciudad de México 9:52 horas), lo que representó un avance de 10.79%, de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Este nivel representó un incremento de MXN $48,750 millones en valor de mercado, de acuerdo con un análisis de El Cronista.

Con este desempeño, Peñoles se convirtió en la única empresa que actualmente cotiza por arriba de los 1,000 pesos por unidad en la BMV. En el pasado, otras emisoras lograron ubicarse en ese rango, como Grupo Elektra, que alcanzó un máximo de 1,629.99 pesos en junio de 2021; Farmacias Guadalajara en 2023; Vista Energy en noviembre de 2024; y Diablos Rojos del México, que debutó en ese nivel. No obstante, en enero del año pasado esta última solicitó un split accionario, lo que derivó en un rebalanceo del precio y actualmente cotiza en 24.55 pesos por acción.

El impulso de Peñoles

El rally de Peñoles se dio en paralelo al repunte de los metales preciosos, un entorno que ha fortalecido el desempeño de las compañías productoras ante el alza de precios y un escenario más favorable para los activos de refugio, de acuerdo con analistas de GBM.

En detalle, el oro avanzó 2.37% en el mercado spot, para ubicarse en u$s 4,616 por onza, mientras que la plata repuntó 7.56%, hasta 85.39 dólares (Ciudad de México, 9:20 horas), según datos de Investing.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, explicó que el avance de los metales preciosos se dio tras el reporte de empleo en Estados Unidos, que mostró una débil creación de puestos de trabajo y elevó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar la tasa de interés en 2026.

“En el caso de la plata, muestra un rebote luego de dos sesiones consecutivas de retrocesos”, señaló en un reporte.

A este contexto se sumó la reciente declaración de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien informó que recibió un citatorio del Departamento de Justicia para testificar sobre los costos de renovación de la sede del banco central en Washington, un proyecto valuado en u$s 2,500 millones.

“Powell advirtió que la razón de fondo es continuar presionando a la autoridad monetaria para que reduzca la tasa de referencia a la velocidad que Trump desea”, escribieron los analistas de Actinver en una nota.

Este último factor reavivó las preocupaciones del mercado sobre la independencia de la Fed, lo que reforzó la demanda por activos considerados refugio.

¿Por qué suben las acciones de Peñoles en la BMV?

El aumento de la incertidumbre económica y política impulsó las compras de activos refugio como el oro y la plata, metales a los que Industrias Peñoles mantiene una elevada exposición.

Del total de los ingresos de la compañía, 35% corresponde a ventas de oro y 33% a plata, de acuerdo con cifras al tercer trimestre de 2025.

En términos de valuación, Peñoles presenta actualmente un precio-beneficio de 23.8 veces, por arriba del promedio de sus pares, que se ubica en 19.8 veces, mientras que su precio valor en libros alcanza 4.3 veces, según datos de Investing.

Precio sin rally

Aunque el precio de las acciones de Peñoles podría consolidarse en los nuevos máximos, Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex, considera que será “difícil” mantener el rally de 2025 ya que no solo depende del precio de los metales sino también de otros elementos, entre ellos, el reporte financiero.

Al menos al cuarto trimestre, el estratega proyecta un reporte “positivo”, incluso podrá mantener la sinergia de los trimestres anteriores.

“Trae retos en términos de volumen que ha venido a la baja por precios elevados, pero el precio al alza tanto del oro y la plata, permite que la empresa siga presentando crecimientos importantes”, dijo Rodriguez. “Eso se suma a costos operativos resilientes, muy competitivos que permiten que los márgenes operativos presenten expansiones y eso les gusta a los inversionistas”.