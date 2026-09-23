Carlos Slim contra el uso de celulares en las escuelas: “Las aulas son para que vayan a estudiar y a poner atención”

El empresario Carlos Slim se mostró a favor de la decisión de restringir el uso de celulares y tabletas en las escuelas de educación básica a partir de noviembre de 2026. El dueño de Telcel y Telmex sostuvo que las aulas deben ser espacios destinados principalmente al estudio y a la atención de los contenidos escolares.

La postura del empresario adquiere especial relevancia por su vínculo con el sector de las telecomunicaciones, ya que es propietario de empresas relacionadas con los servicios de telefonía e internet en México.

Carlos Slim contra el uso de celulares en las escuelas: “Las aulas son para que vayan a estudiar y a poner atención”. Shutterstock

La nueva regulación se aplicará el 3 de noviembre de 2026 y contempla limitar el uso de teléfonos celulares y tabletas en primaria y secundaria, tanto durante las clases como en los recreos.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre los celulares en las escuelas?

Al ser consultado sobre la medida, Carlos Slim señaló que la regulación está dirigida a los estudiantes de primaria y secundaria y recordó que durante su etapa escolar tampoco estaba permitido utilizar determinados objetos durante las clases.

El empresario destacó la importancia de mantener la concentración durante la jornada educativa y vinculó esa atención con el proceso de aprendizaje.

“Las aulas son para que vayan a estudiar y a poner atención”, afirmó al referirse al uso de dispositivos electrónicos dentro de las escuelas.

Según explicó, cuando los alumnos utilizan sus teléfonos para comunicarse o realizar otras actividades mientras están en clase, pueden dejar de prestar atención a los contenidos que se están enseñando.

Desde su perspectiva, el tiempo dentro del aula debe aprovecharse para aprender, comprender los temas y prepararse académicamente.

¿Cuándo comenzará la restricción de celulares en México?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el 3 de noviembre de 2026.

La decisión forma parte de un acuerdo nacional sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas, aprobado por representantes de las 32 entidades federativas.

Entre los principales lineamientos se encuentran:

La medida estará dirigida a estudiantes de primaria y secundaria.

El uso de celulares y tabletas estará restringido durante las clases y los recreos.

Los alumnos podrán llevar sus teléfonos a la escuela, aunque deberán respetar las reglas de uso establecidas.

Habrá excepciones para situaciones de emergencia y actividades pedagógicas previamente autorizadas.

En educación media superior, cada institución definirá sus propias normas.

En educación superior no se establece una restricción equivalente, aunque se plantea promover un uso responsable y seguro de la tecnología.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que no existe un único modelo internacional para regular los teléfonos en las escuelas. Las medidas adoptadas en otros países difieren y van desde restricciones durante determinados momentos hasta normas relacionadas con el uso pedagógico de los dispositivos.

Sheinbaum anunció la regulación para primaria y secundaria

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la medida durante una conferencia matutina y señaló que restricciones similares ya existen en 16 estados de México.

La mandataria explicó que la decisión busca establecer un criterio común a nivel nacional sobre el uso de dispositivos digitales dentro de los planteles educativos.

De acuerdo con la SEP, una vez publicado el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, se abrirá un periodo de 30 días para realizar asambleas con docentes, madres y padres de familia. El objetivo será informar sobre las nuevas disposiciones y definir su aplicación en las escuelas.

El acuerdo fue aprobado durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Pleno Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, con la participación de representantes de las 32 entidades federativas.