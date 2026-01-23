La Unión Europea renovó por un periodo de 10 años la equivalencia del régimen regulatorio de seguros de México con Solvencia II, luego de que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) confirmó que el país mantuvo estándares prudenciales comparables a los exigidos en el mercado europeo, vigentes del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2035.

Este reconocimiento evitó duplicaciones regulatorias y facilitó la operación de grupos aseguradores internacionales con presencia en México, al permitir que las instituciones operaran bajo un marco prudencial reconocido como equivalente al europeo.

Un marco regulatorio alineado con estándares globales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informaron que el régimen de regulación y supervisión del sector asegurador en México, establecido a partir de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se diseñó bajo un enfoque basado en riesgos y alineado con los principios de Solvencia II, particularmente en materia de requerimientos de capital, pruebas de estrés y disciplina prudencial correspondientes al Pilar I.

Para mantener esta concesión, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas solicitó a la EIOPA la revisión de su marco prudencial de supervisión, proceso que derivó en una evaluación técnica exhaustiva .

Como resultado, el organismo europeo confirmó que México contó con un marco legal y normativo robusto, un modelo de requerimiento de capital de solvencia acorde a los riesgos que enfrentaron las aseguradoras y capacidades técnicas y de gobierno suficientes por parte del supervisor.

Aseguradoras mexicanas refuerzan operaciones con reaseguro europeo tras aval de la UE

En el mercado mexicano, la equivalencia con Solvencia II resultó especialmente relevante para las aseguradoras que operaron con respaldo de reaseguro europeo, una práctica extendida entre casi todas las instituciones registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Entre ellas se encontraron Allianz México, filial del grupo alemán Allianz SE, cuyo esquema de reaseguro fue mayoritariamente interno dentro de su propio grupo; AXA México, que utilizó la capacidad de reaseguro global de su matriz francesa; y Zurich México, parte del Zurich Insurance Group, con sede en Suiza.

También destacaron aseguradoras de capital nacional como Seguros Atlas, que mantuvo acuerdos específicos con grupos europeos como Generali, particularmente para negocios corporativos, así como GNP Seguros y Seguros Inbursa, que al ser 100% mexicanas colocaron sus riesgos en el mercado internacional, principalmente con reaseguradoras globales como Munich Re y Swiss Re.

México, en el grupo reducido de países con equivalencia Solvencia II

A nivel global, solo un número limitado de jurisdicciones obtuvo determinaciones de equivalencia bajo Solvencia II en el ámbito del Pilar I, entre ellas Suiza, Japón, Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos y México, lo que colocó al país dentro del grupo de mercados con estándares prudenciales comparables a los de las economías más avanzadas.

De acuerdo con las autoridades, la renovación de esta equivalencia reforzó la confianza internacional en el sistema asegurador mexicano, facilitó la operación de grupos aseguradores con presencia global, evitó cargas regulatorias duplicadas y contribuyó al fortalecimiento y desarrollo del mercado asegurador nacional.

La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas reiteraron su compromiso de mantener una supervisión y regulación rigurosa, efectiva y sólida, alineada con las mejores prácticas internacionales, con el objetivo de proteger a los asegurados, otorgar certidumbre a los inversionistas y fortalecer el desarrollo sano del mercado asegurador en México.