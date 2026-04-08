El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) anunció el pago de 9,451 pesos mensuales, en el marco del programa Vinculación Productiva. Se trata de una asistencia clave para los adultos mayores que aún se mantienen activos y generan ingresos. Uno de los beneficios más importantes del INAPAM es este programa, que no otorga una pensión directa, pero sí abre la posibilidad de acceder a empleos formales con ingresos que pueden alcanzar al menos el salario mínimo vigente, cercano a los 9,451 pesos. El objetivo de esta iniciativa es conectar a personas de 60 años o más con empresas que valoran la experiencia, responsabilidad y compromiso. Así es como las autoridades impulsan la inclusión laboral y fomentan una mejor calidad de vida. El programa funciona como un puente entre los adultos mayores y las empresas que ofrecen vacantes. Estas oportunidades pueden ser de medio tiempo, jornada completa o por proyecto, según el perfil de cada persona. A diferencia de otros programas sociales, no se entrega dinero de forma directa, ya que los ingresos provienen del empleo registrado. Dichos trabajos deben cumplir, como mínimo, con el salario establecido por la ley, aunque en algunos casos puede ser mayor dependiendo del puesto. Los interesados en participar del programa social deben cumplir con las siguientes condiciones: Con esta información, el instituto crea un perfil para vincular a los interesados con opciones acordes a su experiencia y habilidades. El proceso para acceder al programa del INAPAM es sencillo: Una vez dentro, las ofertas laborales pueden llegar en poco tiempo. En este caso en particular, además del ingreso económico, los trabajadores pueden acceder a prestaciones de ley, siempre que su contratación sea formal, como: Por estos motivos, el programa representa una alternativa para que los adultos mayores no solo obtengan ingresos cercanos al salario mínimo, sino que también se mantengan activos, independientes y con acceso a derechos laborales en 2026.