El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores permite que los adultos mayores accedan, a través de su programa Vinculación Productiva, a opciones de empleo formal mediante empresas vinculadas, con sueldos, prestaciones y modalidades de trabajo según la vacante disponible.

El trámite es gratuito y la credencial vigente del INAPAM es el requisito central para iniciar el registro.

INAPAM permite a los adultos mayores generar ingresos extra a partir del programa de Vinculación Productiva: de qué se trata. Fuente: Canva.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva y cuánto se puede ganar?

El programa Vinculación Productiva es una iniciativa del gobierno federal, gestionada por el INAPAM, que funciona como puente entre los adultos mayores y el mercado laboral.

Lejos de ser un simple registro, el esquema establece convenios directos con empresas públicas y privadas que reconocen la experiencia y la estabilidad que aportan los trabajadores de la tercera edad.

n términos de ingresos, el sueldo dependerá de la vacante, la empresa y la modalidad de trabajo. Sin embargo, lo más importante es que los empleos ofrecidos incluyen:

Sueldo base garantizado según el puesto

Prestaciones de ley, cuando correspondan según la vacante

Modalidades flexibles: por hora, por jornada o por proyecto

En algunos casos, beneficios superiores a los marcados por la ley

El único requisito es tener la tarjeta INAPAM vigente

Para acceder no se necesitan estudios específicos, experiencia laboral reciente ni trámites complicados.

El requisito central es contar con la credencial INAPAM vigente, que se obtiene de forma gratuita en cualquier módulo del instituto público a partir de los 60 años. Además de la tarjeta, en el momento del registro se solicita:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE)

CURP actualizado

Es importante aclarar que las empresas colaboradoras pueden solicitar requisitos adicionales según el perfil del puesto, pero el INAPAM no cobra absolutamente nada por el proceso de vinculación. La inscripción es 100% gratuita.

Uno por uno, conoce los requisitos para anotarse en el programa de Vinculación Productiva. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso: cómo inscribirse en el programa de Vinculación Productiva

El proceso de registro es sencillo y se puede iniciar de forma presencial en cualquier módulo del INAPAM en el país , con atención en horario de 08:00 a 15:00 horas. Estos son los pasos a seguir:

Visitar el módulo INAPAM más cercano con la credencial INAPAM y la identificación oficial.

Llenar la solicitud de inclusión social con datos personales, experiencia laboral y preferencias de trabajo.

Entrevista con el promotor/a de Vinculación Productiva para conocer el perfil y las opciones disponibles.

Selección de la actividad productiva o voluntaria más adecuada según el perfil del participante.

Gestión de entrevista con empresa y notificación cuando haya una vacante compatible.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | Gobierno | gob.mx