Construyen la “ciudad vertical” más grande de la historia | Mide 828 metros de altura y alberga apartamentos, oficinas y hoteles.

En marzo de 1996, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, superaron a la Torre Sears como el edificio de oficinas más alto del mundo, con 88 pisos y 451,9 metros de altura. En 2003, el edificio Taipéi 101 tomó el título con 508 metros. Un año después comenzó la construcción del Burj Khalifa en Dubái.

La torre formó parte de un nuevo complejo de 2 kilómetros cuadrados llamado Downtown Dubai, en el distrito de negocios. Fue desarrollada por Emaar Properties y diseñada por los arquitectos Skidmore, Owings y Merrill LLP, bajo la dirección de Adrian Smith.

Con 828 metros de altura, el Burj Khalifa fue descrito como una “ciudad vertical” y se convirtió en un ícono del mundo moderno.

Diseño y construcción

“Nacimos con un desafío. Un desafío para demostrar nuestro talento a nosotros mismos y después al mundo. Sí, se puede”, dijo Ahmed Al Falasi, director ejecutivo del Burj Khalifa.

Construyen la “ciudad vertical” más grande de la historia | Mide 828 metros de altura y alberga apartamentos, oficinas y hoteles.

El proyecto original contemplaba 518 metros, pero durante el diseño creció 310 metros adicionales, aproximadamente la altura de la Torre Eiffel. La construcción comenzó el 21 de septiembre de 2004 y el exterior se finalizó el 1 de octubre de 2009.

El edificio, de estilo neo-futurista, tiene una sección transversal en forma de “Y” para reducir el efecto del viento. Casi 26,000 paneles cubren su exterior, que alberga apartamentos, oficinas y hoteles. Limpiar todas las ventanas puede tomar hasta tres meses.

El Burj abrió oficialmente el 4 de enero de 2010 y fue certificado como el edificio más alto del planeta.

Rompiendo récords

Con sus 828 metros, el Burj Khalifa tiene más del doble de la altura del Empire State Building y casi el triple de la Torre Eiffel.

Su plataforma de observación fue la más alta del mundo hasta la apertura de la de la Torre Shanghái, de 561,3 metros. En 2015 fue escenario de la exhibición de fuegos artificiales más alta del mundo por Año Nuevo.

El récord podría romperse pronto: la Torre Jeddah, en construcción en Arabia Saudita y diseñada también por Adrian Smith, está proyectada para alcanzar 1,000 metros, 170 más que el Burj Khalifa. Hasta el 31 de diciembre de 2016 llevaba 38 pisos completados.