Las condiciones meteorológicas volverán a complicarse en gran parte del territorio mexicano. La interacción de diferentes sistemas mantendrá la entrada de humedad y favorecerá el desarrollo de tormentas con descargas eléctricas, precipitaciones abundantes y fuertes rachas de viento.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el episodio tendrá sus efectos más importantes durante el domingo 12 y el lunes 13 de julio. En algunas regiones podrían acumularse hasta 150 milímetros de lluvia, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h.

Las zonas donde habrá lluvias intensas durante el domingo

El domingo comenzarán las 48 horas más adversas del pronóstico. Se esperan lluvias muy fuertes con acumulados puntuales de entre 75 y 150 milímetros en el oeste de Jalisco, el sureste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte y este de Oaxaca, el norte y sur de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Las precipitaciones alcanzarán entre 50 y 75 milímetros en el este de Sonora, el oeste y sur de Chihuahua, diferentes zonas de Durango, Nayarit, Colima, Michoacán y el centro y este de Guerrero. También habrá chubascos en Coahuila, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y buena parte de la península de Yucatán. Las lluvias intensas podrán presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Los vientos también ganarán fuerza durante la jornada. Se pronostican rachas de entre 40 y 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este mismo rango afectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas debido a un evento de surada.

Se aproxima un diluvio de 48 horas con tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El temporal continuará el lunes con rachas de hasta 70 km/h

El lunes, las lluvias más abundantes se trasladarán hacia el oeste de Jalisco y el centro y este de Guerrero, donde nuevamente podrán registrarse acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, el sur de Nayarit, Colima y el norte de Michoacán recibirán entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en el norte de Coahuila, Puebla, Veracruz, el oeste de Oaxaca y sectores del este y sur de Chiapas. Los chubascos alcanzarán Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El fenómeno más intenso asociado al viento se concentrará en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estos sectores se prevén velocidades sostenidas de entre 30 y 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h. Estas condiciones pueden provocar caída de árboles, anuncios y otras estructuras ligeras, además de reducir la visibilidad en carreteras durante las tormentas.

Qué riesgos pueden provocar las lluvias durante las próximas 48 horas

El SMN advierte que las precipitaciones fuertes pueden generar encharcamientos, inundaciones, deslizamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. La población deberá evitar cruzar corrientes de agua, circular por zonas inundadas o resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas. También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las indicaciones de Protección Civil. Aunque las lluvias alcanzarán buena parte del país, su intensidad será desigual y los acumulados más elevados se producirán de manera localizada.