Se aproxima un diluvio de 48 horas con descargas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las lluvias fuertes a muy fuertes seguirán afectando gran parte del país del viernes 10 de julio y durante el sábado 11 y domingo 12, debido a la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas con canales de baja presión.

La onda tropical número 17 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, mientras que la onda tropical número 18 avanzará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Además, se prevé la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec.

Para el sábado 11 de julio, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Chiapas y Oaxaca. También se pronostican lluvias fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco.

Domingo con lluvias intensas en varias regiones

Para el domingo 12 de julio, el pronóstico indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Nayarit, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Domingo con lluvias intensas en varias regiones. SMN

En la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm ese domingo, mientras que en el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

El SMN también advirtió sobre rachas de viento de hasta 70 km/h en zonas como Sonora y las costas de Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje de hasta 3 metros en las costas de Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas.

Calor extremo persiste en el norte del país

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país. La onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, y se extenderá a partir del sábado a Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero, en sus zonas costeras.

Para el sábado y domingo se prevén temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California, mientras que en entidades como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán (costa) las máximas oscilarán entre 40 y 45°C.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.