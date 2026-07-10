Durante el cierre de mercados de este viernes, 10 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.95, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.56% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.07 pesos y un mínimo de 20.03 pesos.

En la última semana, el euro retrocedió -0.20% y en el último año acumuló una caída de -7.91%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el euro mostró un sesgo alcista con cierta volatilidad: empezó con tres avances consecutivos, registró correcciones en los días 4, 6 y 7, encadenó dos repuntes hacia el final y cerró con una caída; en conjunto, el balance es moderadamente positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 6.50 %, que es mayor que la volatilidad anual del 5.61 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que en los días anteriores. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para asegurar que sea sostenible y no una fluctuación temporal. La continuidad de esta alza podría ser indicativa de un mayor interés inversor en la moneda europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.