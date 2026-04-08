El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se mantiene como el principal organismo de apoyo para adultos mayores en México. Sin embargo, en el estado de Guerrero comenzó a tomar protagonismo una nueva credencial que busca ampliar los beneficios disponibles para este sector: la Tarjeta Dorada. Entre sus principales ventajas, contempla descuentos de hasta el 50% en trámites administrativos, transporte público, pago de predial, medicamentos y actividades culturales. Con esta propuesta, el gobierno local busca complementar —y en algunos casos superar— los beneficios ya ofrecidos. Además, uno de los aspectos más destacados del programa es que el trámite no tiene costo y la credencial se entrega de forma inmediata, lo que facilita su acceso para la población objetivo. Entre sus principales beneficios se encuentran los descuentos en impuestos y trámites gubernamentales. Por ejemplo, ofrece una reducción del 35% en la tenencia vehicular, un 30% en trámites del Registro Público de la Propiedad, y hasta un 50% de descuento en pagos como agua, predial y licencias de conducir. En materia de salud, la tarjeta permite acceder a certificados médicos y participar en jornadas de atención organizadas por el gobierno estatal. Esto no sustituye servicios de salud formales, pero sí representa un apoyo complementario importante. Otro de los ejes clave es la movilidad. La Tarjeta Dorada incluye descuentos en transporte público y en algunos servicios de traslado dentro de los municipios donde está implementada, lo que favorece la independencia y desplazamiento de los beneficiarios. Además, uno de los beneficios más amplios es su red de descuentos en comercios. La tarjeta es aceptada en más de 500 establecimientos, incluyendo restaurantes, farmacias, hoteles y distintos servicios, lo que permite ahorrar en consumo diario y actividades recreativas. Finalmente, también brinda facilidades en trámites del Registro Civil y en otros servicios estatales, además de estímulos fiscales que pueden variar según el municipio. Dónde tramitar la Tarjeta Dorada El trámite de la Tarjeta Dorada es gratuito y personal. Los interesados sólo deben acudir a las oficinas del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), ubicadas en Chilpancingo. Para tramitar esta credencial, es necesario presentar los siguientes documentos: Además, durante el trámite, las personas adultas mayores deberán completar el formulario de solicitud y firmar la autorización para el uso de sus datos personales. En caso de designar un contacto de emergencia, también se deberá presentar su identificación oficial, CURP y número telefónico. El Gobierno de Guerrero aclaró que la Tarjeta Dorada, dirigida a personas de 60 años o más, funciona como un complemento de la credencial del INAPAM a nivel nacional. Mientras que el INAPAM brinda beneficios en todo el país, la Tarjeta Dorada está pensada para potenciar el ahorro en trámites estatales y en comercios locales dentro de Guerrero.