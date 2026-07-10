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En esta noticia Beca Rita Cetina beneficiará a más de 305 mil alumnos de primaria

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más de 55 mil estudiantes de Educación Superior en Michoacán serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo de 1,900 pesos bimestrales destinado a transporte.

Este programa forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación y fortalecer el bienestar de las y los jóvenes.

Delgado acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la entrega de tarjetas del programa en el municipio de Pátzcuaro. Ahí destacó que la beca atiende una de las principales causas de abandono escolar y amplía las oportunidades para que las y los universitarios continúen su formación profesional.

Claudia Sheinbaum entregó la beca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México

Según el funcionario, el apoyo permitirá a miles de estudiantes solventar los gastos de transporte hacia sus instituciones educativas, eliminando barreras económicas que dificultan la permanencia en las aulas.

Mario Delgado afirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra refleja el compromiso del gobierno federal con una educación pública incluyente, equitativa y de calidad.

Beca Rita Cetina beneficiará a más de 305 mil alumnos de primaria

El titular de la SEP también informó que más de 305 mil alumnas y alumnos de educación primaria en Michoacán serán beneficiados con la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina, mediante un apoyo anual de 2,500 pesos.

Este recurso contribuirá a fortalecer la economía familiar y a que las y los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su aprendizaje.

Delgado destacó que Sheinbaum reiteró, durante el encuentro con estudiantes, madres y padres de familia, que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que continuará el fortalecimiento de programas que garanticen el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.

Asimismo, recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia integra acciones en materia de educación, bienestar y desarrollo social para atender las causas estructurales de la desigualdad en la entidad.

Mario Delgado reiteró que la SEP seguirá trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para consolidar una educación pública que contribuya a la construcción de la paz y permita que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos.