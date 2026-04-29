Acapulco, Gro.-- México está de moda, y para mantenerlo en el escaparate mundial, la Concanaco Servytur y el gobierno federal lanzarán la segunda edición de La Gran Escapada, que busca consolidarse como el “Buen Fin” del turismo, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes en temporada baja. De acuerdo con Octavio de la Torre Di Stefano, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) este año ha resultado un reto para el sector, debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, pues el conflicto ha encarecido los combustibles, mismo que ha afectado el costo de los vuelos. “Es un problema que se ha desatado a nivel mundial y eso ha causado que los viajeros se vuelvan más precavidos para elegir los destinos a los que llegarán”, comentó en entrevista con El Cronista. Sin embargo, aseguró, México tiene en el Mundial una ventana que debe aprovechar para mantenerse como uno de los príncipes destinos globales. Aunque no precisó una fecha para el arranque de La Gran Escapada, dijo que esta edición se realizará en junio, en torno al inicio del Mundial 2026, programado para el 11 de junio, con el partido México vs. Sudáfrica. “Nuestra apuesta no es al mundial como tal. Nuestra apuesta es que los visitantes extranjeros conozcan experiencias y regresen. Por eso la gran escapada va a ser durante la justa mundialista”, dijo. Octavio de la Torre mencionó que este programa de promoción durará 3 días y será mayormente digital. El programa consta de un sitio digital en el que los turistas podrán consultar las ofertas de empresas hoteleras, tour operadores y aerolíneas para las temporadas bajas de visitantes. Las ofertas consisten en descuentos para sus viajes, pero solo para destinos nacionales. “Se basa en un modelo en el cual a los secretarios de turismo y al sector le pedimos que nos den los mejores precios de temporada baja. O sea, presentan en su mayoría cualquier temporada, pero las que predominan son las temporadas bajas. Y eso te ayuda a que tú puedas extender tu temporada, a que el trabajador, el consumidor pueda adquirir la vacación con anticipación y puede ir en una temporada baja de algún destino”, dijo. El objetivo es ayudar a equilibrar y generar economía en las temporadas bajas. En la primera edición de La Gran Escapada, De la Torre recordó que se alcanzaron ventas por MXN $40,000 millones en vacaciones anticipadas, así como la colocación de 108,000 experiencias registradas en la plataforma. Para participar, las empresas tienen que registrarse de forma gratuita en la plataforma de La Gran Escapada, y los requisitos para ingresar son contar con el Registro Nacional de Turismo. El líder de la Concanaco Servytur añadió que la plataforma no realiza transacciones, sino que redirige a los usuarios con las empresas adecuadas para contratar los paquetes. De la Torre señaló que el registro ya está abierto para las empresas interesadas en participar. “Se registran primero los negocios durante todo el mes y en junio en la fecha que vamos a anunciar el miércoles es en la fecha que ya los consumidores pueden entrar para hacer compras”, destacó.