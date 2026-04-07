La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sacó las tijeras para este año y uno de los sectores que recibirá menos presupuesto al previsto es Pemex, pese al compromiso que hizo la dependencia para ayudar a la empresa a salir del atolladero financiero en el que lleva metida por años. En los Precriterios Generales de Política Económica 2027, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres, señaló que Pemex recibirá 22.5% menos del apoyo extraordinario programado para este año. En el presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado, Hacienda señaló que Pemex recibiría MXN $263.5 mil millones, pero en los precriterios aclaró que este monto se reducirá MXN 59.4 mil millones. El cambio en la política de apoyo para Pemex, una de las promesas centrales de la Cuarta Transformación, se debe a la apreciación del peso frente al dólar, así como al refinanciamiento de Certificados Bursátiles (Cebures), que se realizó a mediados de febrero, con el objetivo de obtener mejores condiciones para una parte de los préstamos de Pemex. La dependencia aclaró que la reducción fue posible, debido al fortalecimiento de la posición financiera de la petrolera, a partir de los apoyos que recibió el año anterior. “Lo anterior permitió mejorar su perfil de vencimientos y reducir las necesidades presupuestarias previstas para este año”, señala el documento enviado al Congreso de la Unión, mismo que marca el inicio para la discusión del presupuesto del año entrante. En agosto del año pasado, el Gobierno Federal anunció un plan de apoyo a Pemex por MXN $250 mil millones, a través de un crédito aportado por Nacional Financiera y la banca privada para que la empresa pudiera reducir sus pasivos con proveedores y mejorar su situación financiera. El plan fue anunciado por la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, y tiene el objetivo central de hacer que Pemex pueda funcionar de manera autónoma, sin depender de apoyos extraordinarios del Gobierno Federal a partir del año entrante. Pese a los apoyos de años anteriores y el programado para este año, a Hacienda le sigue saliendo más caro el caldo que las albóndigas, pues la empresa aportará todavía menos dinero del previsto a los ingresos petroleros. Los ingresos propios de Pemex mostrarán una reducción de MXN $59.3 mil millones de pesos este año, en comparación con lo establecido en el Presupuesto 2026. Los menores ingresos de Pemex serán parcialmente compensados por mayores ingresos petroleros del Gobierno Federal en MXN $12.0 mil millones, impulsados por un aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos, en un contexto de presiones sobre la oferta vinculadas con los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.