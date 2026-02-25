Aunque México sigue siendo uno de los principales importadores de carne de res brasileña, por ahora se está pasando por un periodo de vacas flacas ya que el indicador viene decreciendo, sobre todo por ajustes de política comercial implementada a principios de año. Las vacas gordas en este comercio se dieron el año pasado, cuando hubo un récord en la importación de carne de México desde el mayor proveedor mundial de proteína bovina. De hecho, en agosto de 2025 se reportó que México superaba a Estados Unidos como el segundo mayor importador de carne brasileña, solo detrás de China. Pero las tarifas que EE.UU. impuso (de 50% sobre el 26.4%), provocaron que los estadounidenses importaran carne de res de otros proveedores (sobre todo Argentina). Pero ya para los primeros meses de este año, ha bajado el consumo en México de la carne brasileña. Según datos de la consultora UrnerBarry, en enero de este año Brasil exportó hacia México 3,218 toneladas métricas de carne de res, lo que representa un ligero crecimiento interanual de 3 %, pero una contracción significativa mensual de 32.7% respecto de diciembre de 2025. Analistas y agentes del sector adjudican esto a que el Gobierno mexicano estableció un cupo máximo de importación de carne de res de 70,000 toneladas para este año, dentro de un esquema de arancel-cupo publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. Este mecanismo limita el volumen y el número de operadores que pueden traer carne desde Brasil. Este ajuste se da en el contexto de un mercado nacional que en 2025 absorbió casi 118,000 toneladas de carne brasileña. Esto presionó a productores locales y generó debates sobre soberanía alimentaria y competencia, justo en el año en que explotó el problema del gusano barrenador en los corrales mexicanos. El primer gran proyecto en de producción petrolífera en aguas profundas de México podría estar rindiendo sus primeros barriles en 2028, refirió el gigante Woodside Energy en una llamada con analistas. El yacimiento Trion, ubicado en el Cinturón Plegado de Perdido, lleva ya un avance considerable de más de 50% en su implementación (dato revelado por Woodside a principios de año). En su llamada con motivo de los resultados financieros de 2025, Liz Welcott, la CEO interina de Woodside, dijo que el avance del proyecto continúa conforme al plan y que las principales contrataciones y procesos de fabricación de infraestructura crítica están en curso. La meta, dijo, es alcanzar el primer barril comercial en 2028, lo que contribuiría a fortalecer la plataforma de producción mexicana en un entorno de declive de campos maduros. Trion se localiza a unos 180 kilómetros de la costa mexicana y en tirantes de agua cercanos a los 2,500 metros. Se trata del primer gran proyecto de producción en aguas profundas del país bajo un esquema de asociación con Pemex, que mantiene una participación del 40%, mientras que Woodside posee el 60% y funge como operador. Además, la firma de servicios petroleros SLB participa como socio estratégico en el desarrollo técnico del proyecto. La desarrolladora y operadora de data centers hyperscale TERRANOVA, creada por el gigante Actis en diciembre de 2025, inauguró su primer sitio operativo en México, marcando su entrada formal al mercado latinoamericano y reforzando el papel de Querétaro como el principal hub digital del país. El campus inicia operaciones con una capacidad instalada de 8.12 megawatts (MW) de TI, tras un proceso acelerado: fue diseñado en meses y construido en solo 10 meses, para completar un ciclo total de desarrollo de un año. “El sitio simboliza la consolidación de la compañía como una plataforma operativa lista para atender clientes hyperscale, combinando velocidad, confiabilidad, escalabilidad y excelencia operativa en un escenario de creciente demanda por servicios de inteligencia artificial, nube y aplicaciones críticas”, dijo a IREI.com José Eduardo Quintella, CEO de Terranova. La infraestructura fue concebida para crecer por etapas hasta 20 MW de capacidad de TI, alineando la expansión con criterios de calidad, seguridad y eficiencia, conforme evolucione la demanda. El proyecto se integra al dinamismo de Querétaro, estado que concentra la mayor capacidad de centros de datos en México gracias a su conectividad, disponibilidad energética y ubicación estratégica. Su ubicación estratégica en el corredor del Bajío ha sido clave para atraer a gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon Web Services, Google y Equinix, entre otros. Recientemente, la firma CloudHQ anunció una inversión de u$s 4 800 millones para construir un campus con seis data centers que reforzarán la infraestructura digital del estado. Actis lanzó Terranova con el objetivo de desarrollar centros de datos energéticamente eficientes en América Latina y prevé invertir u$s 1,500 millones en los próximos tres años en México, Brasil y Chile. La firma incluso contempla el potencial de desplegar hasta 1 gigawatt de capacidad en el futuro, consolidando a México como pieza clave en la infraestructura digital regional.