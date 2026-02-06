Carlos Slim obtuvo un nuevo contrato con Pemex, que se suma a una larga lista de concesiones y asociaciones petroleras que ha obtenido desde la apertura al sector privado. De acuerdo con la agencia Reuters, Pemex adjudicó el contrato mixto en el campo terrestre Macavil, con reservas de gas y condensados, a una empresa del hombre más rico del país, Carlos Slim. Solo en los últimos dos meses, el dueño de Grupo Carso se ha hecho con seis contratos mixtos otorgados por Pemex, de los cuáles cinco fueron adjudicados en diciembre del año pasado. Los contratos mixtos de Pemex garantizan que la empresa del Estado se quede con una participación de al menos 40% en cada campo. Una de las fuentes consultadas por la agencia de información dijo que el contrato habría sido firmado la semana pasada. Ni Pemex ni un portavoz de Slim respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters. La agencia no pudo confirmar el nombre de la empresa de Carlos Slim que se hizo con el contrato. Macavil tiene reservas probadas (1P) de siete millones de barriles de condensado y de 73 mil millones de pies cúbicos (mmmpc) de gas natural. Además de estos 6 contratos, Grupo Carso cuenta con un contrato adicional en Ixachi, que fue firmado en septiembre del año pasado, y que incluye la perforación de hasta 32 pozos. Ixachi es el yacimiento de gas natural más grande del país, con reservas estimadas en 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), ubicado frente a la costa del Golfo de México. El magnate mexicano tiene participación en varios campos petroleros y de gas de gran potencial, ya sea a través de licitaciones o de comprar empresas que ya tenían las concesiones para explotación. Uno de los campos más importantes en los que participa es Zama, considerado como “la joya de la corona” del sector privado, al ser uno de los campos más importantes descubiertos en los últimos 20 años y producto de la Reforma Energética de 2014. Slim, a través de Talos Energy, es socio estratégico de Pemex y Harbour Energy para la explotación de este campo, que tiene reservas de aproximadamente 750 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Zama es uno de los dos megayacimientos en los que Pemex basa el futuro de la explotación mexicana, junto con Trion. Además, en 2024, Grupo Carso se alió con Pemex para el desarrollo de Lakach, un campo de gas en aguas profundas del Golfo de México, pero que fue abandonado por Pemex, debido a los altos costos. Por otra parte, apenas hace unas semanas, Carso compró el 100% de Fieldwood México, una subsidiaria de la empresa rusa Lukoil y que se hacía cargo de los campos Ichalkil y Pokoch. Previo a este movimiento, en 2024 el empresario adquirió Petrobal, que previamente estaba en manos de la familia Bailléres, y que era dueña del otro 50% de estos activos.