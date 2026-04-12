Mientras el mes de abril avanza, el Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos de uno de los apoyos económicos más solicitados del territorio azteca. Se trata de uno de los Programas del Bienestar estrella, que asigna el Gobierno de Claudia Sheinbaum al sector poblacional juvenil que más lo necesita. Durante el transcurso de los próximos días, la entidad bancaria depositará en las cuentas de cada uno de los beneficiarios un total de hasta 2,000 pesos por día. Los aspirantes a cobrar esta asistencia económica deberán tomar nota de todos los requisitos que son necesarios cumplir. En la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno mexicano a los sectores de la población más vulnerables se destaca sin dudas la Beca Rita Cetina. Se trata de una asistencia de carácter universal, dirigida a alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas. El Gobierno lleva a cabo la entrega de un monto de dinero bimestral con el objetivo de que los jóvenes puedan hacer frente a los distintos gastos que se les presenten y, así, evitar caer en la deserción escolar. Por esta razón, los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Las familias que aspiren a cobrar la Beca Rita Cetina deberán tomar nota de todos los requisitos que son necesarios cumplir, entre los que se incluyen: Cabe recordar que los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Si bien la gran mayoría de la población beneficiaria de la Beca Rita Cetina ya ha recibido los depósitos del corriente bimestre, aún restan algunas transferencias. Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, al igual que otros apoyos financieros, se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar para el corriente bimestre, estos serán los apellidos que recibirán su depósito entre el lunes 6 y viernes 10 de abril: