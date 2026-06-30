De cara al inicio de las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará la Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de México (CDMX), un evento con acceso gratuito que ofrecerá descuentos en artículos escolares -como uniforme, útiles y calzado- y diversos servicios sin costo para las familias.

La feria se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, en la capital del país. Los asistentes podrán encontrar promociones que, en ediciones anteriores, alcanzaron hasta el 50% de descuento en productos como útiles escolares, uniformes y zapatos.

Es oficial | Profeco organiza la venta útiles, uniformes y calzado escolar a mitad de precio: la entrada es libre y gratuita

El horario será de 09 a 20 y no será necesario registrarse previamente para ingresar.

Además, Profeco informó que este año el programa crecerá a nivel nacional con la realización de 55 ferias, superando las 41 organizadas en 2025.

Las sedes y fechas del resto de los eventos serán anunciadas próximamente.

Feria de la Profeco en CDMX 2026

Los descuentos estarán enfocados en seis categorías principales:

Útiles escolares

Mochilas

Uniformes

Calzado escolar

Libros

Servicios de telecomunicaciones

Como referencia, en la edición de 2025 participaron más de 50 proveedores con rebajas de hasta el 50%. De acuerdo con datos de la Concanaco-Servytur, el ahorro promedio histórico para los consumidores ronda el 20%.

¿Ya estás pensando en el regreso a clases?



Entonces guarda esta fecha en tu calendario.



La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 reunirá opciones para que compares, elijas y ahorres en tus compras escolares.



🗓️ 15 y 16 de agosto

📍 Expo Reforma, Ciudad de México

Muy pronto te… pic.twitter.com/1843XSG4gj — Profeco (@Profeco) June 27, 2026

Hasta el momento, Profeco no dio a conocer la lista oficial de comercios participantes ni los porcentajes específicos de descuento para cada categoría, información que se publicará conforme se acerque la fecha del evento.

Opciones de pago en Feria de Regreso a Clases 2026

Los visitantes podrán realizar sus compras mediante efectivo, tarjetas bancarias y esquemas de meses sin intereses, una modalidad que tuvo buena aceptación en años anteriores.

También será posible utilizar la tarjeta Mi Beca para Empezar, apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a estudiantes de educación básica, para adquirir materiales y artículos escolares dentro de la feria.

Servicios gratuitos para los asistentes

Además de las ofertas comerciales, el evento contará con diversos servicios sin costo, entre ellos:

Certificados médicos para estudiantes.

Cortes de cabello.

Asesoría jurídica para madres, padres y tutores.

Talleres de Tecnologías Domésticas para fomentar compras más seguras e informadas.

Cabe destacar que esta feria se consolidó como una de las principales iniciativas de apoyo al consumo familiar. Concanaco-Servytur indica que a lo largo de sus distintas ediciones reunió a más de 4,500 establecimientos en alrededor de 70 ciudades del país y benefició a más de un millón de personas.

En la Ciudad de México, la edición de 2025 también se realizó en Expo Reforma y tuvo características similares a las previstas para este año. Sin embargo, en 2026 destaca la expansión del programa, ya que el número de ferias crecerá cerca de 34% respecto al año anterior.