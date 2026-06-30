México sumó 8,724 nuevos millonarios en dólares durante 2025 y se consolidó como el segundo país con mayor concentración de riqueza en América Latina, solo detrás de Brasil, de acuerdo con el Global Wealth Report 2026 de UBS.

El banco suizo estimó que el país cerró el año con 333,000 millonarios en dólares; además, alrededor de 29,000 mexicanos concentran fortunas de entre u$s 5 millones y 100 millones.

La cifra anterior representa el 0.2% del total de los mexicanos registrados en 2025.

UBS destacó que la riqueza de los multimillonarios mexicanos aumentó cerca de 60% durante 2025, uno de los mayores incrementos registrados a nivel mundial.

El reporte también mostró que el crecimiento patrimonial en México estuvo acompañado por un bajo nivel de endeudamiento. Los pasivos representaron apenas 5.2% de la riqueza bruta, uno de los porcentajes más bajos entre los mercados analizados.

De listas a listas

Mientras el reporte de UBS se enfoca en las personas con fortunas superiores a 1 millón de dólares, otros listados, como el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, señalan que en 2025 la riqueza de los magnates mexicanos tuvo un año dorado.

Según Bloomberg, Carlos Slim, dueño del conglomerado Grupo Carso, posee la mayor riqueza con un total de u$s 129,000 millones, seguido del dueño de Grupo México, Germán Larrea, con 72,000 millones de dólares, Alejandro Baillères con 13,000 millones, María Asunción Aramburuzabala con 9,750 millones y Ricardo Salinas Pliego con 7,960 millones.

UBS señala el crecimiento en el mundo

El desempeño de México ocurrió en un entorno favorable para la creación de riqueza a nivel global. UBS estimó que el patrimonio mundial aumentó 10.8% en términos de dólares durante 2025, frente al crecimiento de 4.6% observado en 2024 y de 4.2% en 2023, impulsado por el desempeño de los mercados financieros y la apreciación de los activos no financieros.

“El patrimonio mundial está evolucionando a un ritmo acelerado y su crecimiento se ve cada vez más condicionado por las cambiantes condiciones económicas, la evolución tecnológica y las nuevas fuentes de oportunidades en los distintos mercados”, dijo Iqbal Khan, copresidente de UBS Global Wealth Management.

Por regiones, Europa, Oriente Medio y África encabezaron el crecimiento de la riqueza con un avance de 17.5%, seguidos por América con 8.5% y Asia-Pacífico con 5.9%.

Según UBS, parte de estas diferencias respondió a las fluctuaciones cambiarias, particularmente a la depreciación del dólar, que amplificó el crecimiento del patrimonio medido en esa moneda fuera de Estados Unidos.

Hacia los próximos años, el banco prevé que la riqueza mundial continúe expandiéndose, aunque el ritmo dependerá, entre otros factores, del acceso de los hogares a activos financieros e inmobiliarios y de su capacidad para diversificar sus inversiones.