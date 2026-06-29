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La mezcla de bicarbonato de sodio y pasta dental se convirtió en uno de los remedios caseros más populares para limpiar superficies de vidrio y recuperar su brillo original. Gracias a las propiedades suaves del bicarbonato y a los compuestos limpiadores presentes en la pasta dental, esta combinación ayuda a desprender residuos incrustados, eliminar manchas difíciles y reducir las marcas que suelen acumularse con el uso diario.

Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental: para qué sirve y por qué todos lo hacen
Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental: para qué sirve y por qué todos lo hacen

Por ello, muchas personas la utilizan para limpiar mamparas de baño, espejos y otras superficies de cristal, logrando un acabado más brillante y una apariencia renovada sin necesidad de recurrir a productos especializados.

Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental: para qué sirve

Esta mezcla es especialmente beneficiosa para

  • Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios
  • Limpiar marcas de dedos y huellas
  • Facilitar la remoción de residuos de grasa
  • Dar brillo
  • Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal
El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.
El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.
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Cómo preparar la mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental

Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la combinación puede regularse añadiendo o quitando agua.

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Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

  • Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave
  • Frotar el vidrio de manera circular
  • Dejar actuar durante uno o dos minutos
  • Retirar el excedente con un paño húmedo
  • Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.