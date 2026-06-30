La otra frontera de México | Más de 110 nacionalidades cruzan México en busca de una nueva vida: el drama migratorio que pocos conocen.

En esta noticia El sur de México, una frontera invisible para el mundo

Los reflectores suelen concentrarse en la frontera entre México y Estados Unidos, pero el principal punto de entrada de miles de personas migrantes se encuentra en el extremo sur del país. Allí, en la franja limítrofe con Guatemala y Belice, hombres, mujeres, niños y familias completas enfrentan uno de los tramos más complejos de una ruta marcada por la incertidumbre, la violencia y la precariedad.

De acuerdo con un reportaje de Vatican News, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) acompaña a quienes atraviesan esta región ofreciendo asistencia humanitaria, apoyo legal y atención psicosocial. La organización sostiene que el flujo migratorio continúa siendo diverso y constante, pese al endurecimiento de las políticas migratorias y al incremento de las deportaciones desde Estados Unidos.

Las caravanas de migrantes se multiplican en la frontera sur de México antes de la Presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Fuente: archivo.

El sur de México, una frontera invisible para el mundo

Tapachula, en el estado de Chiapas, se ha consolidado como el principal nodo migratorio del sur mexicano. Desde allí pasan personas provenientes de América Latina, el Caribe, África y Asia Central que buscan llegar al norte del continente para reunirse con familiares o acceder a oportunidades de trabajo y protección.

“Hemos identificado nacionalidades de más de 110 países; entre los pueblos con mayor nivel de movilidad encontramos personas procedentes de Haití, Cuba, Honduras, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Colombia, África y Asia central“, afirmó Karen Vanessa Pérez Martínez, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en México, en declaraciones recogidas por Vatican News.

La responsable explicó además que las restricciones en la frontera entre México y Estados Unidos han reducido algunos flujos, pero al mismo tiempo han incrementado las deportaciones y los viajes de retorno.

La otra frontera de México | Más de 110 nacionalidades cruzan México en busca de una nueva vida: el drama migratorio que pocos conocen. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La respuesta humanitaria frente a una crisis persistente

El JRS mantiene una estrategia de acompañamiento integral para atender las necesidades de las personas en movilidad. Según explicó Pérez Martínez a Vatican News, el trabajo no se limita a la asistencia inmediata, sino que también busca favorecer procesos de integración para quienes permanecen en territorio mexicano.

Asesoría legal para procesos de protección internacional y regularización migratoria.

Atención psicosocial y espacios de escucha para personas y familias.

Entrega de alimentos y ayuda humanitaria de emergencia.

Atención médica y acceso a tratamientos especializados.

Programas de integración comunitaria e inserción familiar en distintas ciudades mexicanas.

Más de 10.000 personas atendidas durante el último año, según datos difundidos por Vatican News.

La directora del JRS también señaló, según Vatican News, que las rutas migratorias siguen estando marcadas por riesgos permanentes, como secuestros, robos, accidentes y la acción de redes dedicadas al tráfico de personas.

Pese a ello, miles de migrantes continúan emprendiendo el viaje impulsados por la esperanza de encontrar un empleo, acceder a educación y construir una vida lejos de la violencia que los obligó a abandonar sus hogares.