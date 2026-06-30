El Gobierno confirmó la entrega de paneles solares a domicilio para quienes cumplan estos requisitos.

Durante el verano, el consumo de energía eléctrica se incrementa en regiones con temperaturas extremas, donde las familias recurren a aires acondicionados y otros electrodomésticos para aliviar el calor. Esto impacta directamente en el recibo de luz de la CFE y en la economía familiar.

Para atender esta situación, la Secretaría de Energía (Sener), en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM), impulsó el programa Techos Solares para el Bienestar.

La iniciativa busca instalar sistemas fotovoltaicos subsidiados para disminuir el gasto en electricidad, fomentar el uso de energías renovables y reducir la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional durante las temporadas de mayor demanda.

Quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos

Por el momento, el programa únicamente está disponible para familias de Mexicali y San Felipe, en Baja California, aunque se espera que próximamente se extienda a Hermosillo.

Para acceder, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

vivir en alguno de los municipios contemplados

tener contrato de tarifa doméstica de la CFE con un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kWh durante julio y agosto

contar con el recibo de luz a nombre del solicitante sin adeudos

ser mayor de edad con identificación oficial vigente

CURP actualizada.

Además, en la vivienda debe habitar al menos una persona de un grupo vulnerable: niñas o niños, adultos mayores, madres jefas de familia, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, población indígena o afrodescendiente.

El Gobierno confirmó la entrega de paneles solares a domicilio para quienes cumplan estos requisitos. SENER

También se requiere comprobar la propiedad o posesión legal del inmueble, contar con un espacio de entre seis y nueve metros cuadrados para instalar el sistema fotovoltaico, tener un medidor accesible, además de correo electrónico y teléfono de contacto.

Cómo registrarse y cuál es el proceso

El registro no tiene un periodo específico y se realiza directamente en el sitio oficial del programa.

Una vez presentada la solicitud, la Sener realiza una validación de documentos y un diagnóstico socioeconómico. Por su parte, FIPATERM verifica que la vivienda sea técnicamente apta para instalar los paneles. De acuerdo a la Secretaría el programa Techos Solares para el Bienestar acerca energía renovable a los hogares mexicanos y permite ahorros de hasta 60% en el recibo de luz.

Los paneles solares de la Sener permiten ahorros de hasta 60% en el recibo de luz. SENER

Si ambas evaluaciones son favorables, el fideicomiso coordina la instalación del sistema y solicita a la CFE su interconexión con la red eléctrica, para que el hogar pueda comenzar a aprovechar la energía generada.