La elección de una pantalla ya no depende únicamente del tamaño o la resolución. La Procuraduría Federal del Consumidor explicó que las tecnologías LED actuales ofrecen diferencias importantes en brillo, contraste, color y precio.

En su publicación Para Saber de junio de 2026, la dependencia señala que las pantallas LED modernas destacan por ofrecer “mayor brillo, mejor eficiencia energética y una reproducción de color más precisa”, frente a modelos de televisores anteriores.

Tras revisar las tecnologías más populares del mercado, el organismo concluye que las pantallas Mini-LED representan la alternativa más equilibrada para quienes buscan una excelente experiencia de imagen sin pagar el costo más elevado.

Televisores Smart TV: cuáles son las mejores pantallas LED y cuáles no pasaron la prueba de la Profeco. Shutterstock

Mini-LED logra el mejor equilibrio entre calidad y precio

El análisis compara tecnologías QLED, Mini-LED y OLED. Mientras cada una ofrece ventajas específicas, la Profeco destaca que Mini-LED sobresale por su “relación precio-rendimiento equilibrada”, convirtiéndose en una de las opciones más recomendables.

La publicación explica que esta tecnología incorpora miles de diodos diminutos para mejorar el contraste y alcanzar niveles de brillo muy elevados, acercándose al desempeño de OLED, aunque con un precio considerablemente menor.

Aspectos que destaca Profeco:

QLED ofrece alto brillo y amplia gama de colores.

Mini-LED brinda excelente contraste y brillo sobresaliente.

OLED consigue negros perfectos y el mejor contraste.

Mini-LED presenta el mejor equilibrio entre desempeño y costo.

La resolución 4K UHD ya es el estándar para la mayoría de usuarios.

La conectividad HDMI , Wi-Fi y USB sigue siendo indispensable.

Una correcta instalación mejora la experiencia visual y reduce la fatiga ocular.

También importa cómo y dónde se instala la pantalla

La Profeco recuerda que una buena compra no depende únicamente de la tecnología. También recomienda respetar la distancia de visualización según la resolución y colocar el centro de la pantalla a la altura de los ojos.

Además, aconseja evitar instalar el televisor demasiado alto e incorporar iluminación tenue detrás o a los lados para disminuir el cansancio visual durante sesiones prolongadas de entretenimiento o eventos deportivos.

Finalmente, el organismo señala que elegir la resolución adecuada, aprovechar conexiones como HDMI ARC, Wi-Fi o Ethernet y considerar el entorno donde se utilizará la pantalla permitirá disfrutar una mejor calidad de imagen y sonido en casa.