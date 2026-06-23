México da un giro en los divorción y así actuó la Profeco.

Un divorcio no solo transforma la dinámica familiar, también obliga a replantear por completo la administración del dinero. Ante el aumento de los divorcios en México, especialistas advierten que uno de los errores más frecuentes es mantener hábitos de gasto incompatibles con la nueva realidad económica.

Para evitar problemas financieros, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomiendan realizar un diagnóstico económico inmediato y reorganizar las prioridades de gasto. Esta estrategia busca garantizar estabilidad financiera y cumplir con las obligaciones familiares tras la ruptura.

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El error que más afecta a las familias después de un divorcio

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron 161 mil 932 divorcios, lo que equivale a cerca de 33 separaciones por cada 100 matrimonios. Este escenario ha llevado a las autoridades a enfatizar la importancia de una adecuada planeación financiera para enfrentar la nueva etapa.

Profeco y Condusef señalan que muchas personas pasan de compartir gastos a sostener dos hogares con ingresos similares o incluso menores. Por ello, recomiendan realizar un “diagnóstico real de la situación” que permita conocer con precisión ingresos, deudas y gastos.

Según ambas instituciones, “revisar a detalle los ingresos, las deudas y los gastos reales permite construir un presupuesto que sí se pueda cumplir”.

Adiós a los divorcios

Las cuatro claves para recuperar la estabilidad económica

Las dependencias explican que la primera prioridad debe ser el cumplimiento de las obligaciones legales. En particular, destacan que es fundamental dar prioridad a la pensión alimenticia y considerar este compromiso junto con los gastos personales indispensables y el ahorro.

La recomendación oficial es “cumplir con los deberes sin generar nuevas deudas”.

Asimismo, las autoridades aconsejan ajustar el estilo de vida al ingreso disponible, programar pagos mediante calendarios para evitar recargos y construir un fondo de emergencia. La Profeco también recomienda “formalizar acuerdos para tener claridad y certeza jurídica” y evaluar mecanismos de protección financiera que resguarden el patrimonio familiar frente a imprevistos.

De esta manera, la estrategia impulsada por Profeco y Condusef busca corregir uno de los errores más comunes tras una separación: continuar administrando el dinero como si las condiciones económicas no hubieran cambiado.

La planificación financiera, afirman, es la herramienta clave para proteger tanto la estabilidad personal como el bienestar de los hijos.