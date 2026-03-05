El mercado de la personalización vive un crecimiento sostenido y empieza a instalarse como una vía concreta de ingresos para emprendedores y pymes. Con ese escenario, Epson lanzó “Create Your World”, una propuesta regional que busca ampliar oportunidades de negocio a partir de la impresión digital y la producción de artículos personalizados. Esta iniciativa vio su boom este año con el inicio de clases, donde la personalización de los útiles escolares adquirió relevancia. En diálogo con El Cronista, Manuel Morales, Product Manager SR de Epson, explicó que la iniciativa surge al ver cómo los usuarios buscan productos que reflejen estilo propio y cómo los emprendedores necesitan herramientas simples para responder a esa demanda. Según el vocero, la personalización crece tanto en útiles escolares como en indumentaria deportiva, accesorios y objetos de uso diario. La mayor demanda aparece en niveles iniciales y primarios, donde padres y alumnos buscan diseños únicos, mientras que los jóvenes eligen prendas y accesorios personalizados. Uno de los puntos centrales del programa es la inversión inicial. Morales detalló que los equipos para empezar un negocio pueden rondar los u$s 400, lo que permite crear productos desde el primer día sin grandes gastos ni altos stocks. A su vez, los equipos ocupan poco espacio, lo que facilita trabajar desde hogares o locales pequeños. Esta combinación abre la puerta a emprendimientos que buscan operar con estructura reducida y costos bajos. Epson apunta a que cada usuario pueda sumar nuevas líneas sin sumar complejidad. “Create Your World” reúne distintas tecnologías según el tipo de producto: sublimación para textiles, impresión UV para materiales rígidos y soluciones híbridas para imprimir directo a prenda. Entre las opciones más demandadas dentro del programa se encuentran: Esta variedad permite que un emprendimiento amplíe su catálogo y se adapte a diferentes públicos sin grandes inversiones. El regreso a clases muestra un cambio claro en los hábitos de consumo. Las familias ya no buscan solo útiles funcionales, sino productos que representen estilo, identidad y organización. El Product Manager SR de Epson señalo que: “Hoy pueden personalizarse mochilas, estuches con personajes favoritos, calendarios, stickers para adornar cuadernos e identificar pertenencias, uniformes de equipos deportivos y cartelería para instituciones educativas. También la realización de stickers mediante UV film para identificación de objetos”. Asimismo destacó que en el nivel inicial y primario es donde se observa mayor demanda de artículos escolares personalizados, mientras que en el nivel secundario se incrementa la personalización de otro tipo de elementos como carcazas de celulares, indumentaria deportiva y de egresados.