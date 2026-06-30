La LFT lo confirma: pueden despedirte por culpa del Mundial si te excedes con los festejos en el trabajo y quedarte sin indemnización.

Pueden despedirte por culpa del Mundial si te excedes con los festejos en el trabajo y quedarte sin indemnización.

La fiebre del Mundial también se vive en el trabajo. Muchas empresas optaron por transmitir partidos en sus instalaciones y designar áreas para que los colaboradores sigan los juegos de la Selección Mexicana.

Sin embargo, hay comportamientos que pueden desencadenar en despidos o medidas disciplinarias.

Según un sondeo de KPMG, un 42% de las empresas colocó pantallas en las oficinas y un 37% adicional designó áreas específicas para ver los encuentros. Con ese ambiente, los límites entre celebración y sanción pueden volverse difusos.

“El reto para las empresas no es prohibir que su gente festeje, sino dejar muy claro desde antes qué comportamientos cruzan la línea y pueden traducirse en una sanción", afirma Estefanía Rueda, socia de Littler México.

De acuerdo a la especialista, “una empresa que comunica sus reglas para la temporada mundialista con anticipación evita conflictos innecesarios y, sobre todo, evita que una celebración termine en la rescisión de un contrato”,

Conductas que pueden costar el trabajo sin indeminización

Desde las ausencias injustificadas hasta el consumo de alcohol, hay una serie de conductas que pueden configurar uno de los 11 motivos de despido sin derecho a indemnización establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Rueda advierte las siguientes situaciones de riesgo:

Los conflictos entre compañeros , como usar lenguaje altisonante, burlarse de quien apoya a la selección rival o llegar a un enfrentamiento físico, pueden derivar en la terminación justificada del contrato según su gravedad.

Faltar al trabajo para celebrar y aparecer luego en televisión puede configurarse como falta de honradez

Si además se presentó un certificado de incapacidad falso , la falta es más grave.

No presentarse al día siguiente de un triunfo también cuenta como ausencia injustificada.

Si se acumulan tres faltas más en un periodo de 30 días, puede dar lugar a la rescisión del contrato.

La LFT lo confirma: pueden despedirte por culpa del Mundial si te excedes con los festejos en el trabajo y quedarte sin indemnización. Fuente: EPA CHRIS TORRES

Respecto al alcohol, aunque su consumo no es ilegal, el artículo 47 de la LFT faculta al patrón a terminar la relación laboral con causa cuando el trabajador presta servicios bajo su influjo.

Medidas disciplinarias sin llegar al despido

Ver partidos en horario laboral, usar el celular, la computadora o el internet de la empresa para seguirlos, o hacer apuestas en línea son conductas que pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias sin llegar al despido. “Tanto empleadores como empleados tendrán que seguir revisando estos escenarios durante las próximas semanas, buscando los mecanismos necesarios para que la fiesta no se convierta en un dolor de cabeza legal y se mantenga, sobre todo, un ambiente sano en los espacios de trabajo”, concluye la experta.